Зірка ПСЖ мріє покинути Мессі та компанію заради "Реалу", про це розповів його екстренер

Про це повідомляє Goal.



Італієць Антоніо Конте, який тренував Хакімі в "Інтері", зізнався, що марокканець мріє грати в "Реалі", а не в ПСЖ.



"Його мрія — знову грати за "Реал" в якості ключового гравця", — сказав Конте.



Хакімі є вихованцем "Реалу". У вересні 2020 року він перейшов звідти до "Інтера" за 43 млн євро. Цього літа ПСЖ купив Хакімі в Інтера за 60 млн євро.

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