Зірка ПСЖ мріє покинути Мессі та компанію заради "Реалу", про це розповів його екстренер
Атакувальний захисник ПСЖ Ашраф Хакімі мріє грати за мадридський "Реал"
Про це повідомляє Goal.
Італієць Антоніо Конте, який тренував Хакімі в "Інтері", зізнався, що марокканець мріє грати в "Реалі", а не в ПСЖ.
"Його мрія — знову грати за "Реал" в якості ключового гравця", — сказав Конте.
Хакімі є вихованцем "Реалу". У вересні 2020 року він перейшов звідти до "Інтера" за 43 млн євро. Цього літа ПСЖ купив Хакімі в Інтера за 60 млн євро.
- 6 липня латераль міланського "Інтера" Ашраф Хакімі став гравцем французького ПСЖ.
- Нагадаємо, 15 вересня ПСЖ не зміг переграти "Брюгге" у стартовому матчі Ліги чемпіонів.
- 16 вересня англійський футболіст Майкл Оуен заявив, що через те, що Ліонель Мессі, Неймар та Кіліан Мбаппе грають разом, атака французького ПСЖ стає слабкішою.
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