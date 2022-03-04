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Головна війна з Росією "Злочини Путіна загрожують існуванню Європи і людства": Стефанчук закликав світ закрити небо над Україною через обстріл окупантам Запорізької АЕС

"Злочини Путіна загрожують існуванню Європи і людства": Стефанчук закликав світ закрити небо над Україною через обстріл окупантам Запорізької АЕС

4 березня, 2022 п'ятниця
09:43
війна з Росією Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до парламентів, урядів та громадян Європи та світу із закликом закрити небо над Україною через обстріл окупантам Запорізької АЕС.

Про це йдеться у відеозверненні політика. 

"Росія поставила Європу та світ на меду ядерного армагедону. Російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку АЕС", – розповідає він. 

За словами голови ВР, бойовики свідомо стріляють в АЕС, і таким чином хочуть викликати катастрофу загальносвітового масштабу. Він наголошує, що Запорізька АЕС  врази потужніша та небезпечніша за Чорнобиль.

"Все це свідчить про те, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи і можливо людства. Ці злочини демонструють необхідність впровадження безпілотної зони над Україною, щоб захистити Європу і світ в цілому", – додав Стефанчук.

  • Як повідомляли раніше, у п'ятницю, 4 березня, внаслідок обстрілів російських окупаційних військ спалахнула пожежа на території Запорізької атомної електростанції.
  • Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вибух на Запорізькій АЕС буде у 10 разів більшим за Чорнобиль. 
  • Президент України Володимир Зеленський закликав світ та Європу зокрема прокинутись та зупинити російську армію, адже вибух на АЕС може означати кінець для всіх.
  • Виконувач обов'язків генерального директора ЗАЕС Ігор Мурашов повідомив, що ядерна безпека на ЗАЕС порушена. 
  • Міністр енергетики України Герман Галущенко обговорив обстріл росіянами ЗАЕС із міністром енергетики США та закликав недопустити ядерну катастрофу і закрити небо над Україною.
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вимагатиме екстреного засідання Радбезу ООН щодо пожежі на ЗАЕС через обстріл окупантів

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Запорізька АЕС
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