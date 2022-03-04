"Злочини Путіна загрожують існуванню Європи і людства": Стефанчук закликав світ закрити небо над Україною через обстріл окупантам Запорізької АЕС

Про це йдеться у відеозверненні політика.



"Росія поставила Європу та світ на меду ядерного армагедону. Російські окупаційні війська свідомо обстрілюють Запорізьку АЕС", – розповідає він.

За словами голови ВР, бойовики свідомо стріляють в АЕС, і таким чином хочуть викликати катастрофу загальносвітового масштабу. Він наголошує, що Запорізька АЕС врази потужніша та небезпечніша за Чорнобиль.

"Все це свідчить про те, що злочини Путіна досягли загальносвітового масштабу і загрожують існуванню Європи і можливо людства. Ці злочини демонструють необхідність впровадження безпілотної зони над Україною, щоб захистити Європу і світ в цілому", – додав Стефанчук.

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