Зловили на вулиці, приставили автомат і відправили на війну в Україну: голова Луганської ОВА про допит російських полонених
Сергій Гайдай зазначив, що з усіх майданчиків закликає російських військових здаватись в полон, тому що це єдина можливість для них вижити
"Навіть візуально видно, що це людина, яка зовсім не розуміється у військовій тактиці
Він розповів, що його зловили на вулиці, приставили автомат позаду, потім завезли у військкомат, оформили й відправили воювати. Таких як – сотні. Вони гинуть пачками, але все одно їх кидають поперед себе", – сказав він в етері Espreso.TV.
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Гайдай додав, що на Луганщині ситуація залишається складною, ворог постійно отримує підкріплення, вони намагаються пробитись через Кремінну та Рубіжне, взяти в облогу Сєвєродонецьк, проте у них нічого не виходить.
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"Російські окупаційні війська вдаються до своєї тактики: якщо не вдається взяти населений пункт, то вони його просто знищують", – сказав він.
Гайдай також зауважив, що евакуація на Луганщині проходить кожного дня, не зважаючи на те, чи є режим тиші: "З Луганщини уже виїхало понад 12 тис. людей, можливо, навіть 15 тис. Багато їдуть своїми автівками".
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