Зміна маршрутів дронів США над Чорним морем обмежила збір розвідданих, пов'язаних з війною РФ в Україні, - CNN
Рішення США направити розвідувальні БПЛА далі на південь над Чорним морем після зіткнення літака РФ з MQ-9 Reaper "безумовно обмежує здатність збирати розвіддані"
Про це інформує CNN із посиланням на високопоставленого американського військового чиновника.
"Безумовно, обмежує наші можливості збирати розвідувальні дані пов'язані з війною в Україні", - цитує відомство анонімне джерело щодо рішення Сполучених Штатів про зміну маршрутів своїх безпілотників спостереження далі на південь над Чорним морем після того, як російський літак зіткнувся з американським дроном.
Чиновник пояснив, що політ розвідувальних БПЛА на більших відстанях знижує якість отриманих даних, так само, я і супутники-шпигуни можуть певною мірою компенсувати дрони, але мають коротший час над цілями, знову ж таки знижуючи ефективність спостереження.
Повідомляється, США почали літати своїми безпілотниками спостереження далі на південь і на більшій висоті над Чорним морем, ніж раніше.
- 14 березня у міжнародному авіапросторі над Чорним морем російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Унаслідок інциденту дрон був збитий. Після інциденту США почали переговори з РФ на "найвищому рівні" та викликали посла Росії у Вашингтон.
- Російський посол у США Анатолій Антонов після інциденту зі збиттям американського дрона MQ-9 Reaper над Чорним морем сказав, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими Штатами, але "американським літакам немає чого робити поблизу російського кордону".
- 15 березня у Білому домі заявили, що інцидент із безпілотником не завадить США здійснювати польоти над Чорним морем.
- У Кремлі були обізнані щодо атаки на американський військовий дрон - агресивні дії російських винищувачів були завчасно погоджені керівництвом.
- 16 березня міністерство оборони США оприлюднило відео зіткнення російського Су-27 з американським дроном MQ-9 над Чорним морем у вівторок.
- Згодом координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що переслідування російським пілотом американського безпілотника було свідомою та агресивною дією.
- Міністр оборони РФ Сергій Шойгу нагородив орденами мужності пілотів, які збили американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.73
Купівля 37.73Продаж 38.53
-
EUR
Купівля 40.36Продаж 41.27
- Актуальне
- Важливе