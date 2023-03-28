Про це інформує CNN із посиланням на високопоставленого американського військового чиновника.

"Безумовно, обмежує наші можливості збирати розвідувальні дані пов'язані з війною в Україні", - цитує відомство анонімне джерело щодо рішення Сполучених Штатів про зміну маршрутів своїх безпілотників спостереження далі на південь над Чорним морем після того, як російський літак зіткнувся з американським дроном.

Чиновник пояснив, що політ розвідувальних БПЛА на більших відстанях знижує якість отриманих даних, так само, я і супутники-шпигуни можуть певною мірою компенсувати дрони, але мають коротший час над цілями, знову ж таки знижуючи ефективність спостереження.

Повідомляється, США почали літати своїми безпілотниками спостереження далі на південь і на більшій висоті над Чорним морем, ніж раніше.