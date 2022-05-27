Зміни на Півдні будуть після розв'язання ситуації навколо Сєвєродонецька та Лисичанська, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що увага росіян у бік Попасної ґрунтується на тому, що там у противника є короткий ланцюжок постачання бойової техніки та особового складу, тому для подальшого розвитку ситуації найбільш показовою буде битва навколо Сєверодонецька та Лисичанська
Військовий експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Значна кількість російського угруповання розтягнута по Півдню, але принципових змін там не відбувається. Я думаю, якісь зміни будуть можливі після розв'язування ситуації навколо Сєвєродонецька та Лисичанська, Рубіжного та Попасної. Саме там зараз сконцентрована більша кількість боєздатних російських військ. Увага росіян у бік Попасної ґрунтується на тому, що туди підтягнуті найбільш боєздатні та ефективні підрозділи. До того ж там є короткий ланцюжок постачання залізничним шляхом з боку території підконтрольної РФ, куди вони підтягують бойову техніку та особовий склад. Тому і відбувається таке прорізання з боку Попасної, точніше продавлювання через артилерію та авіаційні удари"- зазначив Згурець.
Аналітик підкреслив, що окремі тактичні успіхи росіян не мають сприйматися як оперативні успіхи чи прориви.
"Ситуація по всіх фронтах є стабільно складною, але безпосередньо битва на Донбасі навколо Сєверодонецька та Лисичанська буде найбільш показовою" – зауважив військовий експерт.
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