Знищив ворожий бензовоз і попередив ЗСУ про рух колони: дід Валентин з Ірпінської ТрО розповів, як зупиняв ворога

Розповідь опублікувала Територіаальна оборона ЗСУ.

Боєць дід Валентин знищив ворожий бензовоз з-за паркану власного будинку – вистрелив по ньому з РПГ-18 "Муха". А тоді ще й закидав противника трьома гранатами, четверту ж залишив для себе, каже, що про всяк випадок, якщо б взяли у полон.

"Коли я побачив, як вони заходять на нашу вулицю, переглянув з-за паркана, що вони вже біля школи їдуть, десь метрів 100-150 від мого дому, я все приготував, – розповідає він. – Став на причіп за гілками дерев, щоб вони не могли мене розгледіти. Прицілився. І перший у мене був вистріл із "Мухи" у бензовоз. 4 БМП пройшли вперед, я їх пропустив, а бензовоз мав перекрити всім дорогу, бо їхав не порожній. Вдалося мені трошки, він зупинився поперек дороги і загорівся. Техніка, яка була позаду, проїхати вже не змогла".

Тоді боєць кинув одну за одною гранати. Коли окупанти відкрили вогонь, перескочив за свою хату, до сусідів – і вже звідти подзвонив військовим, які дислокувались на той момент у місцевому ТЦ "Жираф". Попередив про наступ окупантів.

"І наші через 5-7 хвилин почали стріляти із "Жирафа" по орках. Пішли сильні вибухи. А за хвилин 40 все стихло", – додає дід Валентин.

Ціною власного життя 70-річна жителька Київщини допомогла ЗСУ знищити понад 100 одиниць важкої техніки ворога.