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Знищуючи Каховську ГЕС, загарбники мали намір зупинити наступ ЗСУ, проте досягли протилежного ефекту, - Генштаб

5 липня, 2023 середа
15:32
Війна з Росією супутникові знімки зруйнованої Каховської ГЕС

Російські загарбники сподівалися зупинити наступ Збройних Сил України, підірвавши 6 червня Каховську ГЕС, проте досягли протилежного ефекту

Про це заступник очільника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"Знищуючи Каховську ГЕС, загарбники мали намір зупинити наступ наших військ, проте досягли протилежного ефекту. Хвиля від зрушеної греблі, окрім іншого, змила першу оборонну лінію окупантів уздовж лівого берега річки Дніпро. Та й суто з військової точки зору цей злочин не міг призвести до руйнування наших планів", – каже генерал.

Повідомляється, що Збройні Сили України мають достатньо підготовлені підрозділи, оснащені сучасним озброєнням та військовою технікою, у тому числі – для переходу водних перешкод. Поступово українські воїни виконують завдання зі звільнення від окупантів усієї країни.

"Варто зазначити, що підрив російськими загарбниками цієї гідроспоруди – це злочин та терористичний акт, який призвів до техногенної катастрофи у центрі сучасної Європи. Значну шкоду завдано довкіллю, екосистемі, знищено величезну кількість господарств, будинків, підприємств, люди, що мешкають на півдні нашої країни, зазнали гіркої біди", – наголосив Громов.

Що відомо про підрив Каховської ГЕС

Каховська ГЕС була окупована росіянами з 24 лютого минулого року.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати греблю Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС. Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до мешканців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву греблі водосховища.

6 червня 2023 року, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня, можна прочитати за цим посиланням

Відомо, що США ретельно вивчають докази у справі про підрив Каховської ГЕС.

28 червня у звіті від Генштабу ЗСУ повідомлялося про те, що російські окупанти вжили заходів для поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації у деяких населених пунктах Херсонської області, які опинилися під їхнім контролем після підриву Каховської ГЕС та спалаху вірусних хвороб. Рашисти змусили комунальників розчищати завалення та збирати трупи.

24 та 25 червня було знайдено понад 60 тіл. Командування російських окупаційних військ приховало реальну кількість жертв, поховавши загиблих у братських могилах без ДНК-тестування та будь-яких пам’ятних знаків.

ЗСУ
Херсонщина
Каховка
наступ ЗСУ
Каховська ГЕС
Контрнаступ ЗСУ
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