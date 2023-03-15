Зниження цін на основні продукти для ЗСУ дозволило зекономити понад 6 млрд грн, - журналіст Ніколов
Засновник проєкту "Наші гроші" Юрій Ніколов повідомив, що зниження цін на окремі харчові продукти для ЗСУ дозволить зекономити міністерству оборони понад 6 млрд грн
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"
"Зниження цін на основні продукти для ЗСУ дозволило міністерству оборони зекономити понад 6 млрд грн. Тобто якби міністерство оборони продовжувало б закуповувати яйця по 17 грн, то сума контракту складала б на 6 млрд грн більше. Проте говорити про точну цифру в 6 млрд грн важко, оскільки в нас збільшується кількість військових. Тому сума, яка витрачається на харчування для військових просто зростає", - пояснив Ніколов.
Журналіст розповів, що ціни на харчові продукти для ЗСУ можна ще зменшувати
"Однак дивлячись на ціни за контрактом на картоплю та яблука, ми розуміємо, що є люфт цін, які можна зменшувати. Особливо на фоні закупівель для інших силових структур. Наприклад, для прикордонників, які купують яйця по 5 грн", - додав він.
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- У Міністерстві оборони України назвали звинувачення у закупівлі продуктів для армії за завищеними цінами такими, що мають ознаки навмисних маніпуляцій.
- У НАБУ розповіли, що бюро було відомо про можливі зловживання Міноборони при закупівлях продуктів для військових іще до публікацій в ЗМІ, слідство триває.
- Кабмін на засіданні 24 січня ухвалив кадрове рішення звільнити заступника міністра оборони В’ячеслава Шаповалова, який раніше подав заяву про відставку.
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