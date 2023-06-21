Про це Данілов заявив у етері національного телемарафону.

"Щодо погроз застосування тактичної ядерної зброї. Не дай Боже вони на це наважаться, тоді світ має зовсім по-іншому реагувати. Тоді санкції мають бути "пекельними" для того, щоб це максимально швидко закінчилось", - сказав Данілов.

Водночас він не зміг відповісти на запитання, чи наважаться росіяни на такий крок, однак висловив переконання, що у такому разі війна набуде іншого характеру.

"Чи будуть вони це використовувати мені складено сказати. Але ще раз наголошую, якщо вони приймуть таке рішення, тоді це буде зовсім інша війна, зовсім інша відповідальність, зовсім інші дії наших партнерів", - переконаний Данілов.

Що відомо про ядерну зброю РФ в Білорусі

25 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що до липня в Білорусі побудують сховище для російської тактичної ядерної зброї. Згодом самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі необхідності Білорусь може прийняти й стратегічну ядерну зброю.

У квітні міноборони РФ повідомило про передачу Білорусі "іскандерів", які можуть нести заряди в ядерному виконанні. А наприкінці травня білоруська армія провела навчання, в ході яких тренувалася завдавати ударів "іскандерами".

14 червня білоруський диктатор сказав, що країна вже почала отримувати ядерну зброю від РФ. При цьому він наголосив, що її може бути застосовано з території Білорусі лише в разі безпосередньої загрози його країні.

Також 16 червня російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ передала частину ядерних зарядів до Білорусі. Решту буде передано до кінця року.

Пізніше військові аналітики Інституту вивчення війни казали, що заяви Кремля про передачу ядерних боєголовок є закріпленням фактичного військового контролю РФ над Білоруссю.

Водночас очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов 20 червня спростував інформацію, що Росія нібито перемістила до Білорусі ядерні боєголовки.