ЗСУ ліквідували до 70 окупантів під Бахмутом та збили ворожий гелікоптер в районі Куп'янська
В місто Горлівка Донецької області, в результаті бойових дій на Бахмутському напрямку, у період з 30 листопада по 1 грудня доставлено до 70 тіл загиблих окупантів
Про це повідомили в facebook Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю, 2 грудня.
Також зазначається, що було підтверджено вогневе ураження 1 грудня поточного року району зосередження живої сили противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області, неподалік населеного пункту Кам’янське.
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"Втрати окупантів склали до 100 осіб пораненими. Крім того, в той же день, в Куп’янському районі Харківської області було збито ворожий гелікоптер", - йдеться у дописі.
- 2 грудня Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці на Харківщині: постраждали дві жінки.
- Станом на 2 грудня відомо, що російські окупанти, внаслідок повномасштабної війни в Україні, вбили щонайменше 441 дитину, ще понад 852 - поранили.
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