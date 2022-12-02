Про це повідомили в facebook Генеральний штаб ЗСУ у п'ятницю, 2 грудня.

Також зазначається, що було підтверджено вогневе ураження 1 грудня поточного року району зосередження живої сили противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області, неподалік населеного пункту Кам’янське.

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"Втрати окупантів склали до 100 осіб пораненими. Крім того, в той же день, в Куп’янському районі Харківської області було збито ворожий гелікоптер", - йдеться у дописі.

2 грудня Росія вдарила ракетою по багатоповерхівці на Харківщині: постраждали дві жінки.

Станом на 2 грудня відомо, що російські окупанти, внаслідок повномасштабної війни в Україні, вбили щонайменше 441 дитину, ще понад 852 - поранили.