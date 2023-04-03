ЗСУ покращили своє тактичне становище на Донецькому напрямку, – полковник Дмитрашківський
Російські окупанти продовжують атакувати на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Однак ЗСУ покращили своє тактичне становище на Донеччині
Про це в ефірі телемарафону заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.
За його словами, на Донеччині з'явилися підрозділи російських спецпризначенців, які намагаються повернути втрачені позиції.
"Там вони намагаються зосередити сили, але їм нічого не вдається. На Донецькому напрямку нам вдалося покращити своє тактичне становище. Тобто ми зайняли деякі стратегічно важливі позиції", - сказав полковник.
- Наприкінці березня Дмитрашківський казав, що інтенсивність наступальний дій ворога на Авдіївському напрямку дещо знизилася.
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