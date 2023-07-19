Про це директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець заявив у етері Еспресо.

"ЗСУ діють малими підрозділами, просуванню яких передують дії саперних підрозділів. Це 4 чи 5 підготовлені бійці, які під час сутінків - коли неможливо їх виявити ні тепловізорами, ні візуально, здійснюють в ручному режимі розмінування території вузькими коридорами", - сказав він.

На думку Згурця, використання інженерної техніки можливе, але вона буде першою ціллю для РФ.

"Зараз ставка робиться на дії саперних підрозділів з ручною роботою. За ними просуваються підрозділи, які мають займати траншеї противника під вогнем нашої артилерії. Це поточна тактика української армії. Кількість інженерної техніки достатньо обмежена - поставки ще тривають, деякі зразки вже в дорозі. Саме це є одним із стримуючих факторів, щоб діяти більш активно", - додав експерт.

Він вважає, що впродовж певного часу тактика ЗСУ буде незмінною і це певним чином стримує маневрові дії, бо все навкруги заміновано і просування надзвичайно складне.

"Рух зараз у будь-якому разі залежить від темпу роботи саперів, які забезпечують розмінування ручним способом, а потім за підтримки інженерних систем, які надходять до української армії", - підсумував Згурець.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників

13 липня Генштаб повідомив, що на напрямках Новоданилівка - Широка Балка; Мала Токмачка - Новопокровка ЗСУ мали деякі успіхи.

Станом на 17 липня від початку контрнаступу на Мелітопольському та Бердянському напрямках ЗСУ звільнили майже 180 км² території.

18 липня речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, майор Валерій Шершень заявив, що Сили оборони України ведуть важкі бої за Старомайорське Донецької області - ЗСУ контролюють певну частину цього населеного пункту