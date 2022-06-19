Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо прослідкувати про що говорять російські пропагандисти, то там починає змінюватись риторика щодо війни в Україні. Вони вже починають говорити, що бліцкриг проти України не вдався, але цілі війни проти України будуть досягнуті. Вони говорять про те, що в них вистачає техніки та мобілізаційного резерву. Тобто вони наголошують на тому, що в них є ресурси для того, щоб перекрити ресурси України. Однак річ у тому, що ЗСУ знищують російську армію швидше, ніж армія Росії українську", - пояснив Чумак.

Чумак також наголосив, що в Росії теж змінюється розуміння щодо затяжної війни.

"На Заході розуміють, що в Росії починають говорити про те, що вони будуть воювати настільки, наскільки в них вистачить ресурсів. Путіну в Росії нічого не загрожує. Тому він ніколи не піде на якісь поступки у військових конфліктах. Тобто сподіватись, що Путін змінить свою позицію непотрібно. Тому ми мусимо говорити про те, що війна може затягнутись на певний час", - додав Чумак.

Станом на 19 червня за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну 33 600 окупантів, 3 577 БМП, 1 468 танків, 130 крилатих ракет, 181 гелікоптер і 598 безпілотника

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