ЗСУ з початку доби вразили райони скупчення окупантів і техніки та позиції ЗРК
За добу 23 листопада Збройні Сили України уразили три райони зосередження російських загарбників та військової техніки
Про це інформує в фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
Авіація Збройних Сил України протягом поточної доби завдала чотири удари: три - по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та один - по позиції зенітного ракетного комплексу РФ.
ЗСУ підтвердило ураження окупантів та військової техніки за попередні дні. Зокрема, на Луганщині ворожий склад боєприпасів, близько 50 рашистів знищено та до 50 - поранено. Також в Запорізькій області втрати армії РФ склали до 15 вбитих окупантів та до 20 - поранених.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарняних закладів міста Горлівка протягом останніх днів доставлено понад 30 важкопоранених військовослужбовців з північно-західної околиці міста", - пишуть в Генштабі.
- Окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Постачання води призупинене в усьому Києві.
- Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що ракетні атаки від російського агресора не наблизять Україну до перемовин з терористами.
- Пообіді 23 листопада російські загарбники випустили по території України ракети. Зокрема у столиці зафіксували влучання ворожого снаряду в об'єкт інфраструктури.
- 23 листопада окупанти випустили близько 65 крилатих ракет, постраждали будинки, ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції щонайменше у чотирьох регіонах.
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