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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ за день знищили 20 "шахедів", ворожий ЗРК С-300 та 3 склади боєприпасів, - Генштаб

15 червня, 2023 четвер
19:02
Війна з Росією Морська піхота, ЗСУ, українські військові

Протягом четверга, 15 червня, ЗСУ знищили 20 ворожих "шахедів" та дрон "Орлан-10". своєю чергою авіація ЗСУ завдала 13 ударів по районах скупчення противника

Про це пише Генштаб.

Окрім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, район зосередження особового складу противника, 3 склади боєприпасів та 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях.

Протягом дня росіяни завдали понад 40 авіаударів та здійснили більш ніж 20 обстрілів з РСЗВ

Також, ворог завдав 5 ударів крилатими ракетами Х-101/Х-555 та Х-59. 

Є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено промислові об’єкти в Кривому Розі Дніпропетровській області, житлові будинки та адміністративна інфраструктура на Херсонщині.

На чотирьох основних напрямках фронту відбулося 26 бойових зіткнень за добу

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, тривають важкі бої. 

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по Янжулівці і Галаганівці Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Карповичі, Янжулівка, Галаганівка Чернігівської області; Середина-Буда, Рожковичі, Дем’янівка, Баранівка, Фотовиж, Будівельне, Стукалівка, Іскрисківщина, Яструбине, Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Алісівка, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Бударки,  на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник завдав авіаударів у районах Веселого та Берестового Харківської області.  Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Новомлинськ, Масютівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка Харківської області та Новоселівське Луганської області.
  • На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Стельмахівки Луганської області та Виїмки, Веселого і Роздолівки на Донеччині. Завдав авіаційного удару в районі Райгородка Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Білогорівка Луганської області та Ямполівка, Торське, Діброва, Верхньокам’янське, Спірне, Серебрянка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки Донецької області. Завдав авіаційних ударів біля Білої Гори, Північного та Майорська Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Калинівка, Іванівське, Озарянівка, Біла Гора, Костянтинівка, Краматорськ, Катеринівка та Південне Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник завдав авіаударів в районі міста Авдіївка. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Керамік, Орлівка, Авдіївка, Веселе, Семенівка, Водяне, Сєверне, Тоненьке, Первомайське, Яснобродівка, Карлівка, Желане Перше, Новокалинове та Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районах Мар’їнки, Красногорівки та Новомихайлівки.  Ворог завдав авіаційних ударів біля населених пунктів Новомихайлівка, Велика Новосілка, Малинівка, Мала Токмачка та Благодатне Донецької області. В той же час, противник здійснив артилерійські обстріли Красногорівки, Мар’їнки, Максимільянівки, Побєди та Катеринівки Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Новомихайлівки та Водяного Донецької області, успіху не мав. Здійснив обстріли населених пунктів Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Новоукраїнка, Золота Нива, Шахтарське, Велика Новосілка та Новий Комар Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару керованими авіаційними бомбами в районі Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ольгівське, Червоне, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Новоандріївка, Преображенка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області; Осокорівка, Михайлівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Козацьке, Ольгівка, Одрадокам’янка, Львове, Тягинка, Токарівка, Інженерне, Антонівка, Зеленівка, Степанівка, Чорнобаївка, Херсон, Зимівник, Білозерка, Кізомис Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов розповів, що Збройні Сили України мали успіхи під час штурму на напрямках Роздолівка - Краснополівка та Берхівка - Ягідне, поблизу Бахмута, на Бердянському та Маріупольському - йдуть бої.

ЗСУ
окупанти
Мар’їнка
Бахмут
ракетний удар
втрати окупантів
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