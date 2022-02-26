"Зупинимо #інфотерор разом!": українців попередили про розсилку з ворожого Telegram-каналу, замаскованого під акаунт Зеленського
Користувачам Telegram масово розсилають повідомлення про нібито капітуляцію України з каналу, замаскованого під акаунт президента Володимира Зеленського
Про це повідомив білоруський опозиційний канал Nexta, передає Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони України.
Скріншот повідомлення з фейкового каналу містить наступний текст російською мовою: "Мы слагаем оружие! Передайте всем! Это тяжёлое, но коллективное решение! Мы делегируес переговорщика, генерала Жордочкина! Мы прекращаем сопротивление!".
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Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував повідомлення про капітуляцію.
"Увага! Білоруський канал Nexta повідомляє: користувачам у Telegram масово розсилають повідомлення з ворожого акаунта, який має співзвучну назву з офіційним Telegram-каналом Президента України. Підкреслюємо! Офіційна сторінка в Telegram Володимира Зеленського лише одна, і вона ведеться державною мовою. https://t.me/V_Zelenskiy_official", - роз'яснив Центр при РНБОУ.
- Нагадаємо, раніше у Сумах спростували фейк про здачу міста ворогу.
- СБУ попередила про фейк, де нібито служба вимагає перейти за посиланням та пройти перевірку.
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