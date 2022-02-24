"Зараз нас атакують не лише бомби, а й фейки": Зеленський закликав українців не піддаватися паніці

Про це він заявив у своєму відеозверненні до народу України 24 лютого.



"Зараз нас атакують не лише бомби, а й фейки. Важливо отримувати інформацію з офіційних джерел. Росія почала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною... З усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо. Звертаюсь до всіх українців, у першу чергу до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворога і дають гідну відсіч: "Ми знаємо всю силу ЗСУ. Ви - мужні. Ви - незламні. Бо ви українці". Звертаюся до кожного українця, який зараз перебуває на нашій землі: "Не піддаємося паніці. Робимо все, що потрібно для підтримки ЗСУ. Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном: "Ми потребуємо вашої підтримки. Ви потужна сила. Ви згуртована сила. І довели це не раз. Ви нам зараз дуже потрібні", - сказав він.

Зеленський зазначив, що поговорив з президентом США Джо Байденом, прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, головою Європейської Ради Шарльом Мішелєм, президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Литви Ґітанасом Науседою.



"Ми починаємо створення "антипутінської коаліції". Я закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку. Закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну. Врятувати демократичний світ. І ми це зробимо. Слава Україні", - наголосив президент.



