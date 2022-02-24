"Зараз нас атакують не лише бомби, а й фейки": Зеленський закликав українців не піддаватися паніці
Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян перевіряти інформацію про ситуацію в країні
Про це він заявив у своєму відеозверненні до народу України 24 лютого.
"Зараз нас атакують не лише бомби, а й фейки. Важливо отримувати інформацію з офіційних джерел. Росія почала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною... З усім демократичним світом. Він хоче знищити мою державу. Він хоче знищити нашу державу. Усе те, що ми будували, заради чого живемо. Звертаюсь до всіх українців, у першу чергу до українських військових, які вже прийняли на себе перший удар ворога і дають гідну відсіч: "Ми знаємо всю силу ЗСУ. Ви - мужні. Ви - незламні. Бо ви українці". Звертаюся до кожного українця, який зараз перебуває на нашій землі: "Не піддаємося паніці. Робимо все, що потрібно для підтримки ЗСУ. Звертаюся до всіх українців, які зараз за кордоном: "Ми потребуємо вашої підтримки. Ви потужна сила. Ви згуртована сила. І довели це не раз. Ви нам зараз дуже потрібні", - сказав він.
Зеленський зазначив, що поговорив з президентом США Джо Байденом, прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, головою Європейської Ради Шарльом Мішелєм, президентом Польщі Анджеєм Дудою, президентом Литви Ґітанасом Науседою.
"Ми починаємо створення "антипутінської коаліції". Я закликав світових лідерів задіяти всі можливі санкції проти Путіна, розпочати масштабну оборонну підтримку. Закрити для агресора повітряний простір над Україною. Спільно ми маємо врятувати Україну. Врятувати демократичний світ. І ми це зробимо. Слава Україні", - наголосив президент.
- Нагадаємо, 23 лютого ватажки "ЛДНР" Пасічник і Пушилін звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням про військову допомогу, звинувативши Україну в агресії.
- У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив про проведення "спеціальної воєнної операції" проти України і закликав українських військових "негайно скласти зброю та йти додому".
- ДПСУ повідомила, що Україну було атаковано з території РФ і Білорусі від Луганщини до Житомирщини та з Криму.
- Українські військові збили п'ять російських літаків та вертоліт у зоні ООС.
- ДСНС повідомила про захоплення двох сіл на Луганщині, пожежу у військовій частині на Київщині та підрив телевежі у Луцьку.
- У Києві закривають садочки та школи, медична система працює в посиленому режимі.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив напад РФ зі світовими лідерами.
- Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе