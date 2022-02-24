Інформаційний тероризм: в РНБО назвали Telegram-канали, які поширюють російську пропаганду
Правоохоронці назвали Telegram-канали, які масово поширюють російські фейки
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
"Публікуємо список Telegram-каналів, які активно поширюють дезінформацію та беруть участь в кампаніях з дестабілізації ситуації в Україні. Ще раз нагадуємо, що це - ворожі канали! Інформаційні ресурси, підконтрольні РФ, вже переросли статус пропагандистів", - зазначили у центрі.
Центр протидії дезінформації наголошує, що підривна діяльність цих Telegram-каналів спрямована на цивільне населення України та має єдину мету - посіяти страх та паніку серед українців.
"Це є нічим іншим, ніж тероризм - інформаційний тероризм. Усі, хто поширює дезінформацію та фейки, лише сприяють відверто терористичній діяльності РФ", - додав центр.
Крім цього, джерела СБУ в поліції в коментарі Укрінформу назвали телеграм-канали, які зараз масово поширюють дезінформацію. Правоохоронці просять не довіряти цим джерелам:
- https://t.me/svodkidprhttps://t.me/swodki
- https://t.me/pushilindenishttps://t.me/oddr_info
- https://t.me/luganskallnewshttps://t.me/novorosinform
- https://t.me/ghost_of_novorossia
- https://t.me/antimaidan
- https://t.me/faceofwar
- https://t.me/uranewshttps://t.me/politrings
- https://t.me/rezident_uahttps://t.me/chergovii
- https://t.me/legitimniy
Анонімні:
- @legitimniy
- @rezident_ua
- @first_political
- @nabludatels
- @Ten_NaPleten
- @sheptoon
- @KrokooDil
- @spletnicca
- @ZE_kartel
- @zradaperemoga
- @skosoi
- @buntariy life_odessa
- @legitimniy_live
- @cherniy_kvartal
- @EQUILIBRIUM2019
- @chistoprikol
- @newswash
- @MediaKiller2021.
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- ДПСУ повідомила, що Україну було атаковано з території РФ і Білорусі від Луганщини до Житомирщини та з Криму.
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- ДСНС повідомила про захоплення двох сіл на Луганщині, пожежу у військовій частині на Київщині та підрив телевежі у Луцьку.
- У Києві закривають садочки та школи, медична система працює в посиленому режимі.
- Президент України Володимир Зеленський обговорив напад РФ зі світовими лідерами.
- Верховна Рада запровадила в Україні воєнний стан. Президент Зеленський підписав відповідний указ.
- 24 лютого Президент Зеленський заявив, що Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.
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