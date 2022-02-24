Інформаційний тероризм: в РНБО назвали Telegram-канали, які поширюють російську пропаганду

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.



"Публікуємо список Telegram-каналів, які активно поширюють дезінформацію та беруть участь в кампаніях з дестабілізації ситуації в Україні. Ще раз нагадуємо, що це - ворожі канали! Інформаційні ресурси, підконтрольні РФ, вже переросли статус пропагандистів", - зазначили у центрі.



Центр протидії дезінформації наголошує, що підривна діяльність цих Telegram-каналів спрямована на цивільне населення України та має єдину мету - посіяти страх та паніку серед українців.



"Це є нічим іншим, ніж тероризм - інформаційний тероризм. Усі, хто поширює дезінформацію та фейки, лише сприяють відверто терористичній діяльності РФ", - додав центр.



Крім цього, джерела СБУ в поліції в коментарі Укрінформу назвали телеграм-канали, які зараз масово поширюють дезінформацію. Правоохоронці просять не довіряти цим джерелам:

Анонімні:

@legitimniy

@rezident_ua

@first_political

@nabludatels

@Ten_NaPleten

@sheptoon

@KrokooDil

@spletnicca

@ZE_kartel

@zradaperemoga

@skosoi

@buntariy life_odessa

@legitimniy_live

@cherniy_kvartal

@EQUILIBRIUM2019

@chistoprikol

@newswash

@MediaKiller2021.





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