Зустріч голів МЗС НАТО: Британія і Канада підтвердили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України
Міністерки закордонних справ Канади і Великої Британії Мелані Джолі й Елізабет Трас під час зустрічі в Ризі підтвердили відданість суверенітету й територіальній цілісності України
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС Канади.
"Міністри засудили порушення прав людини в Білорусі режимом Лукашенка й підтвердили свою тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - ідеться у повідомленні дипломатичного відомства.
Мелані Джолі й Елізабет Трас також "наголосили на відданості колективній безпеці з метою розв'язання нагальних міжнародних проблем, зокрема у Східній Європі".
Крім того, міністерки заявили про необхідність притягнути Іран до відповідальності за збиття пасажирського літака PS752 Міжнародних авіаліній України.
- Нагадаємо, 1 грудня очільник МЗС Дмитро Кулеба взяв участь у міністерському засіданні НАТО в Ризі. Він заявив, що Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії від агресії у двох напрямках - співдружності Північноатлантичного альянсу та кожного окремого члена НАТО на двосторонньому рівні.
- Генсек Єнс Столтенберг повідомив, що НАТО сприятиме створенню військових можливостей України й готове реагувати на агресію РФ.
- 1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що вимагає почати переговори щодо встановлення юридичних гарантій того, що "Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід".
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