Зустріч голів МЗС НАТО: Британія і Канада підтвердили підтримку суверенітету й територіальної цілісності України

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС Канади.



"Міністри засудили порушення прав людини в Білорусі режимом Лукашенка й підтвердили свою тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - ідеться у повідомленні дипломатичного відомства.



Мелані Джолі й Елізабет Трас також "наголосили на відданості колективній безпеці з метою розв'язання нагальних міжнародних проблем, зокрема у Східній Європі".



Крім того, міністерки заявили про необхідність притягнути Іран до відповідальності за збиття пасажирського літака PS752 Міжнародних авіаліній України.

Нагадаємо, 1 грудня очільник МЗС Дмитро Кулеба взяв участь у міністерському засіданні НАТО в Ризі. Він заявив, що Україна і НАТО працюють над стримуванням Росії від агресії у двох напрямках - співдружності Північноатлантичного альянсу та кожного окремого члена НАТО на двосторонньому рівні.

Генсек Єнс Столтенберг повідомив, що НАТО сприятиме створенню військових можливостей України й готове реагувати на агресію РФ.

1 грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що вимагає почати переговори щодо встановлення юридичних гарантій того, що "Північноатлантичний альянс не буде розширюватися на схід".

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