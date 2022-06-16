Зустріч Зеленського з лідерами Німеччини, Франції, Італії та Румунії: Україна передала пропозиції санкцій проти Росії

Про це написав у телеграмі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції. Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти Росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака", - написав він.

Єрмак заначив, що сьомий пакет санкцій включає газове ембарго.

"Маємо посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго. Європа сьогодні разом з Україною. Переможемо", - додав він.

16 червня президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі прибули в Україну спецпотягом.

Емманюель Макрон разом з Олафом Шольцом, Маріо Драґі та Клаусом Йоганнісом відвідали Ірпінь у рамках візиту до України.

Близько 15:00 ми повідомляли, що у Києві почалася зустріч Зеленського з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Румунії.

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