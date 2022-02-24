Звернення Верховної Ради: "Ми готові до прийняття будь-яких необхідних державі рішень"
Президія парламенту, представники фракцій і груп звернулися до українців
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Російська Федерація почала повне воєнне вторгнення на територію нашої держави. Верховна Рада продемонструвала єдність і конституційною більшістю підтримала запровадження воєнного стану в Україні. Ми всі працюємо. Ми готові до прийняття будь-яких необхідних державі рішень. Сьогодні нас не роз'єднують політичні погляди, нас об'єднує служіння Україні, з нами правда, з нами Бог і ми переможемо", - йдеться у зверненні.
- Президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної воєнної операції проти України. О 5-ій ранку російські війська почали військову інтервенцію.
- Верховна рада підтримала указ президента Володимира Зеленського про запровадження воєнного стану в Україні. Пізніше глава держави його підписав.
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