Звернення Верховної Ради: "Ми готові до прийняття будь-яких необхідних державі рішень"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Російська Федерація почала повне воєнне вторгнення на територію нашої держави. Верховна Рада продемонструвала єдність і конституційною більшістю підтримала запровадження воєнного стану в Україні. Ми всі працюємо. Ми готові до прийняття будь-яких необхідних державі рішень. Сьогодні нас не роз'єднують політичні погляди, нас об'єднує служіння Україні, з нами правда, з нами Бог і ми переможемо", - йдеться у зверненні.

Президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення спеціальної воєнної операції проти України. О 5-ій ранку російські війська почали військову інтервенцію.

Верховна рада підтримала указ президента Володимира Зеленського про запровадження воєнного стану в Україні. Пізніше глава держави його підписав.