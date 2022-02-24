Генштаб ЗСУ: Російські війська з 05:00 розпочали обстріли наших підрозділів на сході, завдали ракетно-бомбових ударів по деяких аеродромах
Також розпочали артилерійські обстріли території
Про це пише Генштаб ЗСУ.
"Сьогодні, 24 лютого, о 5.00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, а також нанесли ракетно-бомбові удари по аеродромах в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах Збройних Сил України. Водночас, агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що Повітряні Сили Збройних Сил України відбивають повітряний напад загарбника.
"Сили оборони держави перебувають у повній бойовій готовності, зайняли та утримують оборонні позиції. Ситуація контрольована", - кажуть в Генштабі.
Також там зазначили, що інформація щодо десантування російських військ в Одесі не відповідає дійсності.
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