Звільнення Бахмута відкриває дорогу на Луганськ. Колонка Сергія Згурця

Кадрові ротації в Міністерстві оборони України.

Варто розпочати з новини про рішення Кабінету Міністрів України звільнити майже всіх заступників міністра оборони України. Про це стало відомо сьогодні. Йдеться про шістьох заступників. Стверджується, що такі дії відповідають загальній практиці при звільненні очільника МО. Проте також звільнено і державного секретаря Міністерства оборони, який в подібних ситуаціях не звільняється, адже він є певним носієм досвіду й відповідає за передачу справ від однієї команди до іншої. На своїй посаді залишився лише перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Таким чином, з 7 заступників міністра на своїй посаді залишився лише один. Варто відзначити, що раніше новий міністр оборони України Рустем Умєров анонсував масштабну цифровізацію процесів у Міністерстві оборони, а також створення нової посади - військового омбудсмена. Також Умєров наголошував на планах цифровізувати всі процеси діяльності всіх ВЛК, запровадити військовий електронний квиток та запустити єдиний реєстр призовників. Зараз важливо знати, чи будуть перепризначені ті, чи інші заступники міністра на нові посади в Міністерстві оборони. Якщо цього не відбудеться, то це означатиме, що в Рустема Умєрова є повний карт-бланш на зміни в Міністерстві оборони. Проте слід і далі буде спостерігати за заступниками міністра оборони, які будуть відповідати за закупівлю озброєння, харчів та іншого тилового забезпечення для ЗСУ. Нова команда у Рустема Умерова має бути сформована достатньо швидко.

Сили оборони продовжують вести наступальні дії на Бахмутському й Мелітопольському напрямках.

У Генштабі повідомили про те, що Сили оборони продовжують вести наступальні дії на Бахмутському й Мелітопольському напрямках. На Південному фронті в напрямку Роботине - Новопрокопівка наші військові закріплюються на досягнутих рубежах. Однак більшої деталізації подій на цьому фронті у Генштабі не повідомляють. Своєю чергою на півдні Бахмута наші військові звільнили Кліщіївку та Андріївку. Впродовж двох днів після звільнення противник намагається контратакувати. На третьому напрямку, не менш важливому, Купʼянськ - Сватове - Кремінна проходить ротація ворожих сил на окремих ділянках, які планують відновити наступальні дії.



Карта бойових дій на Південному напрямку за період 6-12 вересня.

Робота операторів ударних безпілотних комплексів на лінії фронту

Сержант роти ударних безпілотних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич розповів, що на Бахмутському напрямку працюють кілька бригад ЗСУ, в тому числі й 92-а ОМБр. Сержант повідомив, що робота зі звільнення територій продовжується. Його підрозділ ударних безпілотників щодня виконує завдання зі знищення ворожої техніки та особового складу за допомогою дронів-камікадзе. Тому, як зазначив Маляревич, окрім достатньої кількості FVP дронів, вони мають ще й бути налаштовані так, щоб обійти ворожі системи РЕБ. Часто FVP дрони перед виконанням завдання тестують на полігонах, щоб переконатись, що він зможе донести боєприпас та виконати завдання.

Олесь Маляревич додав, що для кожного розрахунку для виконання щоденних завдань має бути понад 10-15 дронів-камікадзе. Також він наголосив, що статистики ефективності таких дронів, як такої, немає. Адже перед підрозділом стоїть завдання максимально ефективного виконання завдання. Підрозділ не тільки не може ризикувати дронами, а й неефективно розпоряджатись боєкомплектом, яким споряджається дрон-камікадзе. Саме тому перед кожним вильотом дрон-камікадзе проходить перевірку та ретельне налаштування, щоб максимально ефективно виконати посталенен завдання.

Як приклад, Маляревич розповів про ефективне використання дронів-камікадзе по батареї ворожих гармат Д-20. За його словами, всі 6 гармат після ударів дронів стали не боєздатними. Він наголосив, що причиною такому успіху стали професійні дії операторів та якісні дрони-камікадзе.

Оперативна ситуація навколо Бахмута після звільнення Кліщіївки та Андріївки

Військовий експерт Центру оборонних операцій Віктор Кевлюк пояснив, що Кліщіївка є чудовим плацдармом для просування вглиб оборони противника. Позиції ЗСУ на цьому напрямку дозволяють взяти під вогневий контроль дорогу Дебальцеве - Миронівське - Бахмут, по якій здійснюється постачання для військ противника. Кевлюк додав, що російські війська зараз затиснуті між залізницею та річкою Бахмутка, що абсолютно не зручно для оборонних дій. Позиції ЗСУ також створюють для противника загрози оточення Бахмута з півдня та наступу на окуповану Горлівку з північного напрямку. Якщо говорити про медійну складову, за словами Кевлюка, росіяни втрачають останнє з двох великих міст, захоплених ними за два роки війни. Автоматично після відступу росіян з Бахмуту постане питання про ціну, яку вони заплатили за захоплення міста.



Військовослужбовці ЗСУ у звільненій Кліщіївці (фото: Telegram-канал Андрія Єрмака).



Кевлюк додав, що якщо говорити про Бахмутський напрямок як операційну зону, то звільнення Бахмута відкриває дорогу на Луганськ. Для росіян Бахмут не має якогось стратегічного військового значення. Його захоплення має на меті лише медійне значення у своїх пропагандистських цілях.



За словами Віктора Кевлюка, противник зосередив на Бахмутському напрямку від 40 до 50 тис. особового складу. Він наголосив, що така кількість росіян перебуває не в самому Бахмуті, а зосереджена по всій операційній зоні. Зокрема, від Лиманського до Авдіївського напрямку. Кевлюк наголосив, що найближчими днями противник буде намагатись контратакувати в районі Кліщіївки та Андріївки з метою відновити втрачене положення. Для цього вони можуть залучити 102-й мотострілецький полк 150-й дивізії в районі Кліщіївки, залишки 57-ї бригади та 4-ї мотострілецької бригади "ЛНР" в районі Андріївки. ЗСУ ж можуть спробувати оточити й знищити ворожий гарнізон в Бахмуті, а також розвинути наступ з метою вийти на напрямок Горлівка - Алчевськ - Старобільськ. Такі дії дадуть змогу створити проблеми для угруповання ворожих військ в Донецьку й на півночі Луганської області.