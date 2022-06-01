Правозахисник розповів про це в етері Еспресо.

"Учорашнє звільнення Людмили Денісової - це політична розправа. На мою думку, її медійність не подобалася Офісу президента. Адже з початку широкомасштабної війни Росії проти України Офіс омбудсмена став майданчиком поширення інформації про військові злочини росіян. Денісову останнім часом дуже багато цитували міжнародні медіа. Це не сподобалося Офісу президента, її ревнували, тому ось так підло зробили", - зазначив Лисянський.

Експерт додав, що Людмилу Денісову звільнили з посади омбудсмена без обговорення з громадськістю, що, на його думку, має ознаки тоталітаризму.

"Денісову звільнили в один день, без консультацій із громадськістю. Кандидатури нового омбудсмена, не легітимного, також не буду обговорювати з нами, а що це як не тоталітаризм?" - зауважив Павло Лиснянський.

30 травня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що її планують звільнити за вказівкою Офісу президента, а її дочку викликають на допити.

Нардеп від "Слуги народу" Павло Фролов, присутній на засіданні фракції "слуг", озвучив претензії до Денісової: на думку влади, омбудсмен "майже не виконувала своїх повноважень".

Глобальний альянс національних інституцій з прав людини та Європейська мережа національних інституцій з прав людини висловили стурбованість можливим звільненням Людмили Денісової.

31 травня Верховна Рада звільнила Денісову з посади омбудсмена.

Людмила Денісова обіцяє оскаржити в суді звільнення її з посади омбудсмена, оскільки воно "суперечить Конституції".

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