Звільнення Херсона призведе до зламу путінської системи, тому Путін бореться за своє підле життя, - Піонтковський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Для того, щоб стримувати ядерні амбіції Путіна потрібно дати йому зрозуміти, що він особисто помре у випадку такого удару. А що стосується тактичних ядерних ударів боєголовками, то це Путіну вже пояснили, тому він і схопився за Запорізьку АЕС. А скільки людей загине, його не цікавить. Тому, що, навіть, реакція кремлівської тусовки та пропагандистського апарату на удар України по Криму, зайвий раз мене переконує, що звільнення Херсона призведе до злому путінської системи", - зазначив політолог.

Андрій Піонтковський додав, що тоді візьме гору формула "опущений пахан – не пахан", і Путін втратить владу, а за нею й життя, тому він зараз бореться за своє власне життя.

"Путіну всіма засобами потрібно зупинити український наступ, і за це, десятки мільйонів життів росіян, українців, європейців для нього – ніщо. Зараз він бореться за своє підле життя, бо, втративши владу, він негайно втратить життя. Ось які ставки", - зауважив Піонтковський.



Політолог підсумував, що потрібно ввести міжнародний контингент на територію Запорізької АЕС, а також пред'явити Путіну відповідний ультиматум про передачу ЗАЕС під контроль України.

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