Звільнення Криму розпочнеться з перерізання всіх сполучень з РФ, - Згурець

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"На Півдні України окупанти активно риють окопи. Це саме стосується і окупованого Криму. Там противник інтенсивно створює лінії оборони. Проте ці лінії оборони розраховані на відбиття великої десантної операції, яка навряд чи планується з боку ЗСУ", - пояснив Згурець.

Аналітик вважає, що першочергово для звільнення Криму потрібно знищити всі сполученням півострова з РФ.

"Для того, щоб росіянам знадобились окопи на півночі Криму, Збройні Сили України мають спланувати десантну операцію. Проте, я розумію, що питання визволення Криму буде вирішуватись зовсім по-іншому. Зокрема будуть перерізані всі логістичні шляхи з Росією. Потім буде знищене російське військове угруповання на півострові. Тому ні про яку десантну операцію не може йти мови", - додав він.

10 листопада OSINT-розслідувач Бенджамін Піттет оприлюднив супутникові знімки, на яких видно, що росіяни риють нові окопи в північній частині тимчасово окупованого Криму