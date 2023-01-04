Звільнення Криму розпочнеться з перерізання всіх сполучень з РФ, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець переконаний, що Збройні Сили України не будуть планувати десантну операцію для звільнення Криму
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"На Півдні України окупанти активно риють окопи. Це саме стосується і окупованого Криму. Там противник інтенсивно створює лінії оборони. Проте ці лінії оборони розраховані на відбиття великої десантної операції, яка навряд чи планується з боку ЗСУ", - пояснив Згурець.
Аналітик вважає, що першочергово для звільнення Криму потрібно знищити всі сполученням півострова з РФ.
"Для того, щоб росіянам знадобились окопи на півночі Криму, Збройні Сили України мають спланувати десантну операцію. Проте, я розумію, що питання визволення Криму буде вирішуватись зовсім по-іншому. Зокрема будуть перерізані всі логістичні шляхи з Росією. Потім буде знищене російське військове угруповання на півострові. Тому ні про яку десантну операцію не може йти мови", - додав він.
- 10 листопада OSINT-розслідувач Бенджамін Піттет оприлюднив супутникові знімки, на яких видно, що росіяни риють нові окопи в північній частині тимчасово окупованого Криму
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