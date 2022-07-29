"Звістка розірвала вечірню тишу, неначе грім - ясне небо. Він любив Україну понад усе": Порошенко про загибель поета Бабіча
П'ятий президент України Петро Порошенко розповів, що новина про загибель воїна та поета Гліба Бабіча "розірвала вечірню тишу, неначе грім - ясне небо", адже він був одним з найближчих
Про це він напсиав у фейсбук.
"Все буде - чи тут, чи десь. Бо доля - вона строката. А світ вміщається весь на дні рюкзака солдата". Гліб Бабіч - воїн і поет. Любив Україну понад усе. "Не вмирай за неї - вбий за неї!", - це також його слова. Десятки знищених орків, в цілому - шість років на фронті, п'ять ротацій. Здавалося б, береженого й Бог береже. Тому звістка про загибель Гліба розірвала вечірню тишу, неначе грім - ясне небо", - зауважив Порошенко.
За його словами, Бабіч очолював ГО "Res_Publica. Брати по Зброї" і залишиться у пам’яті найкращим побратимом. Також п'ятий президент України повідомив, що познайомився з Бабічем у Катеринівці 2018-го - на позиціях 10-ї гірсько-штурмової бригади.
"Важко. Дуже важко втрачати близьких людей… Гліб Бабіч один з моїх найближчих… Складно сказати про війну ємніше, ніж вмів вимовити він. Глибоко, талановито, і до самої суті… Ми вклоняємось Героям… І мусимо перемогти! Світла пам’ять тобі, друже Глібе…" - додав Порошенко.
Довідка: Гліб Бабіч - був активістом ГО "Справа громад", військовим, поетом, автором пісень, учасником АТО/ООС, до 2019 року прапорщиком 10-ї ОГШБР ЗСУ. Пройшов п'ять років війни та шість бойових ротацій. Народився в 1969 році в Миколаєві. Перші вірші написав у десятирічному віці. На вірші Гліба Бабича написані пісні, музику до яких створювали як сам автор, так і професійні композитори.
- 28 липня стало відомо, що у боях за Україну загинув поет Гліб Бабіч.
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