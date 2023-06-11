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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Зволікання з розгромом РФ робить можливою ядерну війну

Ольга Лень
11 червня, 2023 неділя
16:06
Війна з Росією Ольга Лень

Теорії купи зарозумілих кремленологів про те, що жабу треба варити помаленьку, щоб вона не кидалася ядерною бомбою — це бздури й гірше ніж злочин.

Засмучених і депресивних в нас і так більше, ніж реальних причин для депресії. Але зараз мені вити хочеться від усвідомлення, що всіх цих страждань могло бути на порядок менше.

Якби ми мали більше зброї вже на початку війни. Якби ми тільки отримали всю необхідну далекобійну зброю ще минулого літа. Якби минулого літа ми мали все необхідне, щоб вже тоді викинути росіян за їх кордони. То росіяни не підірвали б греблю Каховської ГЕС і всього цього жаху не було б.

Тому що всі ці теорії купи зарозумілих кремленологів про те, що жабу треба варити помаленьку, щоб вона не кидалася ядерною бомбою — це бздури й гірше ніж злочин. Бо це страшна тупа недалекоглядна помилка. І саме ця помилка коштує десятки тисяч життів українців. Вона коштує руйнування України, перетворення нашої землі на щось постапокаліптичне. І як же я це ненавиджу!

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Теорії купи зарозумілих кремленологів про те, що жабу треба варити помаленьку, щоб вона не кидалася ядерною бомбою — це бздури й гірше ніж злочин. Бо це страшна тупа недалекоглядна помилка. І саме ця помилка коштує десятки тисяч життів українців

Тому що це поступове дуже повільне варіння жаби досягає прямо протилежних результатів. Якби влітку 2022 одним ударом вибили росіян з України, то ніякої ядерної бомби ніхто б нікуди не кинув. Навпаки — вже зараз Путін був би мертвим і ми б з попкорном спостерігали дерашизацію і деконструкцію РФ. Тому що тоді б російська влада і російське суспільство були б ошелешены поразкою на фронті. Ми самі бачили, як розгром в Харківські області трохи не спричинив бунт проти Путіна. І ми б побачили реальний заколот у РФ і переворот, якби поразка росіян на полі боя була більш масштабна. І якби українські війська вже тоді зайшли на території РФ.

Але потім до поразок росіяни звикли. Побачили, що всій території РФ це нічим не загрожує. Безкарно дев'ять місяців закидували Україну ракетами. Вони звикли, що покарання не буде. Можна робити, що завгодно з українською землею і її жителями. Та вони просто дозріли до думки, що гуманітарна катастрофа в Україні — це для них цілком прийнятний варіант, щоб перемогти у війні. І що покарані за це вони не будуть. Хто їх покарає? Тільки українці можуть це зробити. Тому треба убити нас всіх, думають росіяни. І саме зволікання з озброєнням України дозволяє росіянам так думати. РФ могла бути розгромленою ще влітку 2022-го.

До поразок росіяни звикли. Побачили, що всій території РФ це нічим не загрожує. Безкарно дев'ять місяців закидували Україну ракетами. Вони звикли, що покарання не буде. Можна робити, що завгодно з українською землею і її жителями. Та вони просто дозріли до думки, що гуманітарна катастрофа в Україні — це для них цілком прийнятний варіант, щоб перемогти у війні

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А що ми маємо натомість? Ми маємо поступове занурення російської владної верхівки в старечу деменцію і справжнє божевілля. Але найгірше, ми маємо поступове звикання маси росіян до думки, що проти українців можна застосувати все більш вбивчі способи знищення. Те, що росіяни в масі своїй не могли б сприйняти як норму напочатку 2022 або влітку минулого року, те зараз йде на "ура" у глибинного народу РФ. Їх хід думок простий: ми напали на Україну, ми завдали багато горя, і щоб нас не покарали ми повинні українців знищити.

Російський народ починає звикати до думки, ніби застосувати ядерну тактичну зброю в Україні — це цілком нормально

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І геть поганий результат зволікання з розгромом військ РФ — це зволікання не просто не дозволяє уникати загрози ядерної війни. Навпаки, це зволікання ядерну війну робить можливою. Влада і населення РФ звикають до думки, що їм не дадуть програти війну і дозволять застосувати тактичну ядерну зброю. І так, російський народ починає звикати до думки, ніби застосувати ядерну тактичну зброю в Україні — це цілком нормально. Ще в середині минулого року це лякало більшість не тільки пересічних росіян, але й сам Кремль. А зараз система пропаганди РФ кинула купу зусиль на нормалізацію застосування ядерної зброї Росією. Як думаєте, коли кремлівські діди вирішать, що переконали глибинний народ? Я думаю цей час вже не далеко.

Спеціально для Еспресо

Про авторку. Ольга Лень, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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геноцид українців
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