З'явилися перші повідомлення про припинення підготовки окупантів до псевдореферендуму, - Управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Про це інформує в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Збройні сили отримали інформацію про скасовування підготовку до "референдумів" в Україні.

"Підготовку референдумів саме на 11 вересня, схоже, припинено у всіх регіонах Новоросії, крім, можливо, Луганська. Ця територія загалом перебуває під російським контролем, але ще важливіше, що там створено держапарат, здатний дати результат", - йдеться в отриманому повідомленні.

На Донеччині планують "голосувати" після повного її "звільнення" армією РФ.

Зокрема на Херсонщині рашисти не зможуть провести псевдореферендум "через відсутність держструктур".

"А в Запоріжжі електоральному прориву явно почала заважати ситуація навколо АЕС. Загалом, святкового волевиявлення разом із рештою Росії поки що не очікується. Якщо такий план раніше і був, то зараз адміністрація президента, зважаючи на все, з порядку денного його зняла", - цитують в повідомленні.

"Тут як раз підходить фраза, з такою улюбленою всім москалям зеківської лірики "Что ж ти фраер сдал назад, не по масти ль я тебе?", - коментують в Страткомі.

Раніше повідомлялося, що Кремль може змінити плани щодо проведення псевдореферендуму про приєднання "ДНР" до РФ через те, що не вдалося повністю окупувати Донецьку область.

5 серпня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що ЗСУ руйнують наміри окупантів щодо псевдореферендуму на Донеччині.

Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.

Згодом для підтримки псевдореферендуму та пропаганди для росіян у тимчасово окуповані міста на Запоріжжі окупанти привезли "активістів".

8 серпня керівник окупаційної влади в Запорізькій області підписав розпорядження про підготовку до референдуму щодо приєднання до РФ.

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