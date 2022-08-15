З'явилися перші повідомлення про припинення підготовки окупантів до псевдореферендуму, - Управління стратегічних комунікацій ЗСУ
З'являються перші повідомлення про плани російських окупантів припинити підготовку до проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя
Про це інформує в телеграмі Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
Збройні сили отримали інформацію про скасовування підготовку до "референдумів" в Україні.
"Підготовку референдумів саме на 11 вересня, схоже, припинено у всіх регіонах Новоросії, крім, можливо, Луганська. Ця територія загалом перебуває під російським контролем, але ще важливіше, що там створено держапарат, здатний дати результат", - йдеться в отриманому повідомленні.
На Донеччині планують "голосувати" після повного її "звільнення" армією РФ.
Зокрема на Херсонщині рашисти не зможуть провести псевдореферендум "через відсутність держструктур".
"А в Запоріжжі електоральному прориву явно почала заважати ситуація навколо АЕС. Загалом, святкового волевиявлення разом із рештою Росії поки що не очікується. Якщо такий план раніше і був, то зараз адміністрація президента, зважаючи на все, з порядку денного його зняла", - цитують в повідомленні.
"Тут як раз підходить фраза, з такою улюбленою всім москалям зеківської лірики "Что ж ти фраер сдал назад, не по масти ль я тебе?", - коментують в Страткомі.
- Раніше повідомлялося, що Кремль може змінити плани щодо проведення псевдореферендуму про приєднання "ДНР" до РФ через те, що не вдалося повністю окупувати Донецьку область.
- 5 серпня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що ЗСУ руйнують наміри окупантів щодо псевдореферендуму на Донеччині.
- Володимир Зеленський заявив, що у разі проведення псевдореферендумів на окупованих територіях Росія закриє будь-яку можливість переговорів з Україною.
- Згодом для підтримки псевдореферендуму та пропаганди для росіян у тимчасово окуповані міста на Запоріжжі окупанти привезли "активістів".
- 8 серпня керівник окупаційної влади в Запорізькій області підписав розпорядження про підготовку до референдуму щодо приєднання до РФ.
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