З'явилося розуміння, що війну можна переносити до РФ і апокаліпсиса не відбудеться, - військовий експерт Черник
Є декілька стратегічних висновків щодо цих подій у Бєлгородській області. Один із них - рейд російських добровольців - це персональний удар по президенту РФ
Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Петро Черник.
"У мене є декілька стратегічних висновків щодо цих подій (у Бєлгородській області, - ред.). Висновок перший - це персональний і дуже серйозний іміджевий удар по Путіну. Він є гарантом недоторканності території РФ. Це уже під сумнівом. Другий - нарешті є розуміння. що війну можна переносити на територію РФ і ніякого апокаліпсиса не буде. Третій висновок в'яжеться з першим - регіональні еліти дуже серйозно задумаються. Вони дали частину своїх владних повноважень фюреру, а чи спроможний він гарантувати їм недоторканність, безпеку, життя. Також це може йтися і про московські еліти", - вважає він.
На думку Черника, існують завищені очікування від цієї операції - завтра там партизанська війна не закипить.
"Вона потребує одного фундаментального аспекту - підтримки місцевого населення. У загальній філософії - неймовірно добре, що це все там почалося. Найголовніший висновок - ми набули справжньої доктринальної наступально-оборонної системи. Ми стали суб'єктом як мілітарна сила. Така сила спроможна нести будь-яку відповідальність за рейди за межами території. Це унікальне явище в нашій історії", - підсумував експерт.
- 22 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус заявили, що звільнили населені пункти Козинку та Гора-Подол Бєлгородської області РФ у рамках створення демілітаризованої зони на кордоні з РФ, а до Грайворона зайшли передові загони. В регіоні запровадили режим контртерористичної операції та евакуюють ядерні боєприпаси.
- Пізно ввечері 22 травня в росЗМІ з'явилася інформація, що в Бєлгороді зафіксовано прильоти в адміністративні споруди, зокрема в будівлі ФСБ та МВС, також повідомляли про удари безпілотників по адмінбудівлях у Грайвороні та Борисівці.
- 24 травня легіон "Свобода Росії" та Російський добровольчий корпус провели спільну пресконференцію в одному із прикордонних районів України
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