Про це в ефірі Еспресо сказав військовий експерт Петро Черник.

"У мене є декілька стратегічних висновків щодо цих подій (у Бєлгородській області, - ред.). Висновок перший - це персональний і дуже серйозний іміджевий удар по Путіну. Він є гарантом недоторканності території РФ. Це уже під сумнівом. Другий - нарешті є розуміння. що війну можна переносити на територію РФ і ніякого апокаліпсиса не буде. Третій висновок в'яжеться з першим - регіональні еліти дуже серйозно задумаються. Вони дали частину своїх владних повноважень фюреру, а чи спроможний він гарантувати їм недоторканність, безпеку, життя. Також це може йтися і про московські еліти", - вважає він.

На думку Черника, існують завищені очікування від цієї операції - завтра там партизанська війна не закипить.

"Вона потребує одного фундаментального аспекту - підтримки місцевого населення. У загальній філософії - неймовірно добре, що це все там почалося. Найголовніший висновок - ми набули справжньої доктринальної наступально-оборонної системи. Ми стали суб'єктом як мілітарна сила. Така сила спроможна нести будь-яку відповідальність за рейди за межами території. Це унікальне явище в нашій історії", - підсумував експерт.