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21-річний українець зі "Шахтаря" Мудрик пройшов медогляд у "Байєрі", - журналіст Transfermarkt

28 травня, 2022 субота
00:22
Спорт Михайло Мудрик

Вінгер "Шахтаря" Михайло Мудрик пройшов медогляд для трансферу в леверкузенський "Байєр"

Про це повідомляє журналіст Transfermarkt Мануель Вет.

За інформацією джерела, медогляд закінчився позитивно. "Байєр" вже почав підготовку до офіційного анонсу про підписання контракту з Михайлом Мудриком.

Також відзначається, що "Шахтар" і "Байєр" не на 100% узгодили трансфер. У Німеччині були спантеличені новинами, що президент "гірників" Рінат Ахметов відмовився продавати Мудрика. 

21-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У цьому сезоні українець провів 19 матчів, забив 2 голи і віддав 9 асистів.

Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.

До призначення Роберто Де Дзербі Мудрик зіграв за "Шахтар" лише 7 матчів і не відзначився результативними діями.

"Байєр" посів у Бундеслізі третє місце і вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.

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