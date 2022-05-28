Про це повідомляє журналіст Transfermarkt Мануель Вет.

За інформацією джерела, медогляд закінчився позитивно. "Байєр" вже почав підготовку до офіційного анонсу про підписання контракту з Михайлом Мудриком.

Також відзначається, що "Шахтар" і "Байєр" не на 100% узгодили трансфер. У Німеччині були спантеличені новинами, що президент "гірників" Рінат Ахметов відмовився продавати Мудрика.

21-річний Михайло Мудрик виступає на позиції лівого вінгера. У цьому сезоні українець провів 19 матчів, забив 2 голи і віддав 9 асистів.



Transfermarkt оцінює його у 4 млн євро.



До призначення Роберто Де Дзербі Мудрик зіграв за "Шахтар" лише 7 матчів і не відзначився результативними діями.

"Байєр" посів у Бундеслізі третє місце і вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.

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