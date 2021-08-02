29 країн будуть представлені на "Кримській платформі", - Зеленський
29 держав підтвердили участь у саміті "Кримської платформи" 23 серпня
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна.30", передає Укрінформ.
"Ми повертаємо Крим у світовий порядок денний, щоб повернути додому в Україну. Свою участь у саміті вже на сьогодні підтвердили Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща, Туреччина, країни Балтії, Франція, Німеччина, багато країн Європейського Союзу, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея і загалом на сьогодні 29 країн. Це не остаточний список всіх країн, які 23 серпня підпишуть спільну декларацію про домовленості і наміри", - повідомив Зеленський.
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Він наголосив, що "треба забути, що Україна забуде про Крим".
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"Україна не підійматиме питання Криму тільки в одному випадку - коли буде підіймати в Криму український прапор", - сказав президент.
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