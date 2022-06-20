9,5 мільярдів євро. Цього тижня ЄС затвердить фінансову допомогу Україні
До кінця тижня Євросоюз затвердить черговий фінансовий пакет допомоги для України у розмірі 9 млрд євро
Про це повідомляє Bloomberg.
Нова програма макрофінансової допомоги складатиметься з 25-річних кредитів із пільговим періодом на 10 років. За словами джерел у Брюсселі, процентні платежі покриватимуться з бюджету ЄС.
План допомоги має бути схвалений усіма 27 країнами-учасницями та Європейським парламентом. На саміті лідерів Євросоюзу 24-25 червня окрім статусу кандидата для України обговорять і повоєнне відновлення України.
За словами джерел Bloomberg, передбачається, що перший транш із нового пакету допомоги нададуть вже цього літа. До кінця року можуть бути передані ще 3 або 4 транші, але це залежатиме від гарантій та фінансових потреб України.
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