Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ "Аби Україна була почута": Зеленський запропонував лідеру Бразилії влаштувати йому зустріч із президентами Латинської Америки

"Аби Україна була почута": Зеленський запропонував лідеру Бразилії влаштувати йому зустріч із президентами Латинської Америки

27 липня, 2023 четвер
15:31
Світ Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва

Президент України Володимир Зеленський пропонує лідеру Бразилії Луїзу Інасіо Лулі да Сілві влаштувати йому зустріч із президентами Латинської Америки, аби вони почули послання нашої країни

Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Globo News.

"Латинська Америка для мене дуже важлива, Бразилія та інші країни теж. Так, я хотів (поїхати до Бразилії, - ред.). Якщо я отримаю запрошення, то поїду. Якщо йому вдасться зібрати разом інших лідерів Латинської Америки, ми всі можемо зустрітися в Бразилії або де-небудь ще. Це також дуже допоможе всьому світу, щоб настав мир. І Україна буде почута і підтримана континентом", - сказав український лідер.

Водночас Зеленський хоче отримати від зустрічі конкретні речі.

"По-перше, це зближує Латинську Америку і дає нам можливість провести зустріч і поговорити. Це політична підтримка. По-друге, я знаю, що Лула і бразильське суспільство підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, і нам потрібна ця підтримка", - пояснив президент України.

Керівник держави сподівається, що Бразилія зможе зробити свій внесок у вирішення зернової угоди та відправлення гуманітарної допомоги.

"Я не маю наміру просити Лулу (Луїз Інасіо Лула да Сілва, - ред.) дати мені зброю. Чому? Я знаю, що він мені цього не дасть", - додав Зеленський.

Що відомо про стосунки України та Бразилії

7 квітня президент Бразилії Луїс запропонував, щоб Україна поступилася тимчасово окупованим півостровом Крим і віддала його Росії для "спокою у світі". Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відреагував на цю заяву словами про те, що Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії, водночас чітко зазначив: Україна не торгує своїми територіями.

16 квітня Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив Володимира Путіна та Володимира Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення" та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні. 

Також лідер Бразилії наголосив, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир". 

22 квітня Лула да Сілва у відповідь на запрошення відвідати Україну пообіцяв відправити до Києва свого спеціального помічника.

22 травня лідер Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що президент України Володимир Зеленський не прийшов на заплановану зустріч під час саміту Великої сімки у Японії. В Офісі президента України пояснили, що зустріч не відбулася через "розбіжність у графіках".

3 червня президент України Володимир Зеленський зазначив, що йому "треба поговорити" із президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лула да Сілвою, а також, що він зацікавлений у зустрічі у будь-якому форматі. 

19 липня президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва під час візиту на саміт Євросоюзу та Латинської Америки відмовився називати Москву головним винуватцем конфлікту та заявив, що світ втомився від війни Росії проти України.  

Новини
Бразилія
Війна з Росією
Володимир Зеленський
Читайте також:
ЗСУ, контрнаступ
27 липня, 2023 четвер
ЗСУ розпочали механізовану операцію у Запорізької області й прорвали оборонні позиції РФ, - ISW
26 липня, 2023 середа
Масована атака РФ: ППО знищила 33 крилаті ракети та 3 "калібри"
совбез ООН
26 липня, 2023 середа
На засіданні Радбезу ООН до виступу не допустили колишнього архієпископа УПЦ МП Гедеона
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.99
    Купівля 36.99
    Продаж 37.72
  • EUR
    Купівля 41.08
    Продаж 42.08
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
27 липня
16:39
Ольга Харлан
Кулеба закликав скасувати дискваліфікацію Харлан на ЧС з фехтування
16:36
За матеріалами ДБР суд арештував майно родини ексвоєнкома Борисова
Понад 2 га землі, будинки, квартири й 6 авто: суд арештував майно родини одеського ексвійськкома Борисова
16:35
Himars
У Польщі відкриють академію HIMARS і 1-шу ракетну бригаду
16:01
OPINION
Юрій Богданов
Про перспективи колапсу Росії
15:58
окупант
У російській армії почастішали випадки дезертирства та самокаліцтв, - Маляр
15:51
Ексклюзив
Вибухи на складі із боєприпасами біля Джанкоя
Відсутність атак ракетами "Онікс" може свідчити про вдалу "бавовну" в Джанкої, - Гуменюк
15:49
Оновлено
Ольга Харлан та Анна Смірнова (праворуч)
Олімпійську чемпіонку Харлан дискваліфікували з ЧС після провокації росіянки з рукостисканням
15:43
меморіальний знак з іменами загиблих Героїв
У Києві відкрили меморіал медикам, які загинули через війну з РФ
15:36
форум "Росія-Африка"
Одностатеві шлюби та евтаназія: патріарх Кирило похвалив Африку за відмову від "гріхів"
15:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:17
Пригожин вперше з'явився на публіці після заколоту та приїхав на форум за участю Путіна
15:14
обстріл Херсонщина
Росіяни вдарили по Одрадокамʼянці на Херсонщині: є поранений
15:08
вітер
У частині країни пануватиме негода, а на Київщині буде комфортно, але вітряно: прогноз на 28 липня від Наталки Діденко
14:49
Маріуполь
Україна повернула ще одну дитину з окупованого Маріуполя
14:48
Південна Корея
МЗС України відкликало з Південної Кореї дипломата, який влаштував бійку в барі в Сеулі
14:43
мертві пінгвіни
У Південній Америці масово вимирають пінгвіни. Гіпотези науковців
14:33
НБУ
Нацбанк знизив облікову ставку до 22% річних
14:24
Волинська єпархія ПЦУ
ПЦУ офіційно затвердила перехід на новоюліанський календар
14:08
Ексклюзив
Володиимр Гаврилов
Зрозуміють, що це кінець: у Міноборони заявили, що працюють над інструментами ураження кораблів РФ на різних дистанціях
14:07
військовий шпиталь
Завдяки медикам 82% поранених і хворих військових повертаються у стрій, - Маляр
14:04
OPINION
Марк Діксон
Україно, ти не повинна нам дякувати!
14:00
побиття військового
Керівника обласного ТЦК Рівненщини затримали за підозрою в побитті військового
13:50
Воєнний стан
В Україні продовжили дію воєнного стану та мобілізації на три місяці
13:47
Путін
Путін заявив, що РФ готова замінити українське зерно та безкоштовно постачати його в країни Африки
13:46
Новини компаній
Що нас чекає у новій лінійці iPhone 15 
13:43
Бойовики Нігерія
Україна засудила державний переворот у Нігері
13:36
Верховна Рада схвалила відставку Ткаченка з посади міністра культури
13:27
Ексклюзив
немовля
В Україні катастрофічно падає народжуваність, демографічна ситуація є критичною, - професор кафедри акушерства та гінекології Хміль
13:25
Новини компаній
Компанія Ferrexpo впроваджує у виробничий процес ініціативи із власного Банку ідей
13:21
Юрій Арістов
Рада підтримала припинення повноважень депутата Арістова
13:10
Samsung Electronics
Samsung Electronics продовжить скорочувати виробництво чіпів після втрати $7 млрд
13:00
коса Арабатська стрілка
Окупаційна влада Криму закрила доступ на Арабатську косу, яка з'єднує півострів з Херсонщиною
12:52
аптека
Окупанти погрожують працівникам аптек на Запоріжжі, які відмовляються давати ліки з вмістом наркотичних речовин
12:38
Ексклюзив
Оленівка
Колишній військовополонений з Оленівки: Я був готовий до будь-яких підступних планів, але такого теракту не очікував
12:38
Сергій Шойгу та Кім Чен Ин
Кім Чен Ин у КНДР показав Шойгу заборонені резолюцією Радбезу ООН балістичні ракети, - Reuters
12:29
У Часовому Яру росіяни знищили Палац культури
Росіяни за добу обстріляли 13 областей України, 3 людей загинули, 18 поранено. Ситуація по регіонах
12:20
вертоліт Мі-8МТ
У Росії впав вертоліт Мі-8: шестеро загиблих та семеро постраждалих
12:16
Леся Гасиджак
Очільниця Музею Голодомору готує позов до суду через цькування
12:07
NASA випустила оновлену 3D-карту Сонячної системи з можливістю "поглянути в майбутнє"
Космічний апарат NASA відкоригував курс, аби наблизитися до Землі для передачі зразка астероїда
12:01
OPINION
Сергій Марченко
Соратник Мураєва далі вчить нас "любити батьківщину"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV