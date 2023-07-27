Про це Зеленський розповів в інтерв'ю Globo News.

"Латинська Америка для мене дуже важлива, Бразилія та інші країни теж. Так, я хотів (поїхати до Бразилії, - ред.). Якщо я отримаю запрошення, то поїду. Якщо йому вдасться зібрати разом інших лідерів Латинської Америки, ми всі можемо зустрітися в Бразилії або де-небудь ще. Це також дуже допоможе всьому світу, щоб настав мир. І Україна буде почута і підтримана континентом", - сказав український лідер.

Водночас Зеленський хоче отримати від зустрічі конкретні речі.

"По-перше, це зближує Латинську Америку і дає нам можливість провести зустріч і поговорити. Це політична підтримка. По-друге, я знаю, що Лула і бразильське суспільство підтримують суверенітет і територіальну цілісність України, і нам потрібна ця підтримка", - пояснив президент України.

Керівник держави сподівається, що Бразилія зможе зробити свій внесок у вирішення зернової угоди та відправлення гуманітарної допомоги.

"Я не маю наміру просити Лулу (Луїз Інасіо Лула да Сілва, - ред.) дати мені зброю. Чому? Я знаю, що він мені цього не дасть", - додав Зеленський.

Що відомо про стосунки України та Бразилії

7 квітня президент Бразилії Луїс запропонував, щоб Україна поступилася тимчасово окупованим півостровом Крим і віддала його Росії для "спокою у світі". Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко відреагував на цю заяву словами про те, що Україна цінує зусилля президента Бразилії з пошуку рішення задля припинення російської агресії, водночас чітко зазначив: Україна не торгує своїми територіями.

16 квітня Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив Володимира Путіна та Володимира Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення" та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні.

Також лідер Бразилії наголосив, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир".

22 квітня Лула да Сілва у відповідь на запрошення відвідати Україну пообіцяв відправити до Києва свого спеціального помічника.

22 травня лідер Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що президент України Володимир Зеленський не прийшов на заплановану зустріч під час саміту Великої сімки у Японії. В Офісі президента України пояснили, що зустріч не відбулася через "розбіжність у графіках".

3 червня президент України Володимир Зеленський зазначив, що йому "треба поговорити" із президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лула да Сілвою, а також, що він зацікавлений у зустрічі у будь-якому форматі.

19 липня президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва під час візиту на саміт Євросоюзу та Латинської Америки відмовився називати Москву головним винуватцем конфлікту та заявив, що світ втомився від війни Росії проти України.