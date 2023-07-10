Про це Салл сказав в інтерв'ю Financial Times.

За його словами, з таким закликом політики звернулися до Путіна під час "миротворчого" візиту до Москви у червні.



"Перед наступним самітом Росія – Африка (який має відбутись наприкінці цього місяця, – ред.) він (Путін, – ред.) повинен зробити деякі дії, щоби продемонструвати своє бажання рухатися до миру навіть у гуманітарному плані", — сказав Салл.

Він наголосив, що подальші обміни військовополоненими та повернення в Україну депортованих дітей "можуть бути дуже хорошим сигналом".

"Ось чому ми продовжуємо використовувати російсько-африканський саміт, щоб побачити, як ми можемо просунутися вперед у переговорах, які ми намагалися провести між Росією та Україною", - сказав політик.

Відповідаючи на запитання, чи виявляв Путін будь-яку схильність до миру, Салл сказав: "Під час цього саміту, можливо, ми зможемо провести ще одну зустріч і досягти певного прогресу. На це ми сподіваємося".

Що відомо про "миротворчу місію" африканських країн

16 травня президент ПАР Сиріл Рамафоса заявив, що африканські країни запропонували "мирну ініціативу", аби допомогти покласти край конфлікту між Росією та Україною. До ініціативної групи, крім ПАР, входять Єгипет, Замбія, Республіка Конго, Сенегал та Уганда.

Згодом Рамафоса під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським заявив про намір приїхати в Україну з "мирною ініціативою" африканських країн.

16 червня Рамафоса прибув до Києва і був змушений перечікувати російський ракетний удар в укритті, адже окупанти атакували столицю України "кинджалами". Пізніше політик зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і представив план із 10 пунктів, де містяться заклики до деескалації бойових дій і невідкладного початку переговорів, звільнення військовополонених і повернення дітей тощо.

Пізніше аналогічний візит африканські лідери здійснили до Москви.

Підбиваючи підсумки візитів до України та Росії, Рамафоса сказав, що бачить підстави для оптимізму.