Про це інформує Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Сєвєродонецької окружної прокуратури Луганської області так званому "депутату народної ради ЛНР" повідомлено по підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та колабораційній діяльності", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що у псевдооргані державної влади з 2018 року зловмисник очолює один з комітетів та розробляв так зване законодавство квазіреспубліки.

Улітку цього року підозрюваний перебував у створеному "громадському штабі", який займався підготовкою до незаконного референдуму.

"Депутат" розповсюджував проросійські матеріали, агітував українців брати участь у "голосуванні" та підтримувати країну-спонсора тероризму.

"Підозрюваний брав активну участь у медійній кампанії так званого референдуму. В оточенні депутатів держдуми РФ з’являвся у пропагандистських проєктах російських ЗМІ та говорив про прагнення луганчан "увійти до складу Росії"", - роз'яснює пресслужба.

У вересні "обранець" ради "ЛНР" проголосував за псевдозакон про "референдум" щодо відокремлення територій Луганщини від України. Після цього "народна рада" звернулася до голови "ЛНР" для його підписання.

Підозрюваному заочно обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Згодом його мають оголосити у розшук.