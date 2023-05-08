Про це інформує UNITED24.

На саміті з нагоди річниці UNITED24 "Медична допомога" міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку координаторка платформи Ярослава Гресь передала чек від амбасадорки UNITED24 Барбри Стрейзанд.

Повідомляється, що акторка постійно підтримує медицину України.

Допомагають у зборі коштів також амбасадори напряму: гурт Imagine Dragons, американський актор Лієв Шрайбер, астронавт Скотт Келлі, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна та Андрій Шевченко.

Кошти надходять на спеціальний рахунок Національного банку України, закріплений за Міністерством охорони здоровʼя.

Підтримати українських медиків.