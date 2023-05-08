Акторка Барбра Стрейзанд пожертвувала $240 тис. на медичну допомогу України
Американська вокалістка, композиторка, акторка та режисерка Барбра Стрейзанд пожертвувала на медичну допомогу 240 тисяч доларів
Про це інформує UNITED24.
На саміті з нагоди річниці UNITED24 "Медична допомога" міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку координаторка платформи Ярослава Гресь передала чек від амбасадорки UNITED24 Барбри Стрейзанд.
Повідомляється, що акторка постійно підтримує медицину України.
Допомагають у зборі коштів також амбасадори напряму: гурт Imagine Dragons, американський актор Лієв Шрайбер, астронавт Скотт Келлі, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна та Андрій Шевченко.
Кошти надходять на спеціальний рахунок Національного банку України, закріплений за Міністерством охорони здоровʼя.
Підтримати українських медиків.
- Нагадаємо, 22 вересня 2022 року американська вокалістка, композиторка, акторка та режисерка Барбра Стрейзанд стала амбасадоркою ініціативи UNITED24.
- Міністерство охорони здоров'я України спільно зі Світовим банком закупило сучасні системи внутрішньокісткового судинного доступу у межах проєкту "Поліпшення охорони здоровʼя на службі у людей".
- Володимир Зеленський 10 квітня зустрівся з британським підприємцем Річардом Бренсоном, який став амбасадором United24, й обговорив з ним відбудову та розмінування України. Після зустрічі бізнесмен-мільярдер Бренсон закликав Захід посилити підтримку України.
- За 11 місяців небайдужі з усього світу пожертвували на підтримку медичної сфери України понад 1,3 млрд гривень через платформу United24.
- Загалом до платформи United24 за 11 місяців роботи долучилися люди зі всього світу, нині сума благодійних внесків перетнула позначку в 305 мільйонів доларів.
- За 12 місяців роботи ініціативи United24 на підтримку охорони здоров’я України люди зі 110 країн світу задонатили майже 1,4 мільярди гривень.
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