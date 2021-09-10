Акція протесту "Зупинити капітуляцію" під ОПУ: ще трьом учасникам оголосили про підозру

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"Ще трьом особам повідомлено про підозру за вчинення хуліганських дій на Банковій 14 серпня", - йдеться в повідомленні.

Так, у рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України, поліція повідомила про підозру ще трьом особам.

Серед них два уродженці Дніпропетровської області 1991 і 2000 року народження, а також 34-річному жителю Одеси.

Слідчі готують клопотання до суду про обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує до семи років позбавлення волі.

Розслідування сутичок під ОП триває. Правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників акції.

Як відомо, 14 серпня в Києві відбулися зіткнення на акції "Зупинити капітуляцію" під Офісом президента. Поліція відкрила кримінальне провадження після сутичок на Банковій. Під час зіткнення з мітингувальниками постраждали вісім правоохоронців.

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