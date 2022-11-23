Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, у листі від 22 листопада міністру оборони Ллойду Остіну 16 сенаторів закликали адміністрацію надати Україні озброєні дрони MQ-1C, або Gray Eagles, які є середньовисотними безпілотниками, що можуть літати більш ніж 24 години.

"Довгострокова перевага від надання Україні MQ-1C є значною та має потенціал змінити стратегічний хід війни на користь України", – зазначено в листі.

Сенатори зазначили, що українці повинні мати арсенал, щоб протистояти іранським безпілотникам, за допомогою яких Росія завдавала ударів по населених пунктах України та її цивільній інфраструктурі. І саме Gray Eagles надаються до цього.

"Операційні характеристики цієї системи – доступність, летальність, живучість і можливість експорту – доповнюють наявні системи озброєнь, які використовують українці", – йдеться в листі.

Навчання українців на MQ-1C займе лише 27 днів, пишуть сенатори.

Українська сторона тривалий час просить США передати багатоцільові безпілотники Gray Eagle MQ -1C, оснащені ракетами Hellire. Один дрон може нести чотири такі ракети й летіти на висоті понад 8 кілометрів протягом майже 30 годин. Проте у Вашингтоні не раз відповідали відмовою, пояснюючи, що безпілотник містить високотехнологічне радіо- та розвідувальне обладнання, яке в разі потрапляння до Росії під час бойових дій може становити загрозу безпеці США.

Втім 14 листопада телеканал CNN повідомив, що американський оборонний сектор розглядає можливість модифікувати безпілотник Gray Eagle. Таким чином можна буде зняти потенційну небезпеку втрати чутливих технологій і отримати змогу передати його Україні

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