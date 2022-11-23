Американські сенатори закликали Байдена надати Україні дрони Gray Eagles, – The Wall Street Journal
Двопартійна група американських сенаторів у вівторок, 22 листопада, закликала адміністрацію Джозефа Байдена переглянути рішення не надавати Україні передові безпілотні літальні апарати
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Як зазначає видання, у листі від 22 листопада міністру оборони Ллойду Остіну 16 сенаторів закликали адміністрацію надати Україні озброєні дрони MQ-1C, або Gray Eagles, які є середньовисотними безпілотниками, що можуть літати більш ніж 24 години.
"Довгострокова перевага від надання Україні MQ-1C є значною та має потенціал змінити стратегічний хід війни на користь України", – зазначено в листі.
Сенатори зазначили, що українці повинні мати арсенал, щоб протистояти іранським безпілотникам, за допомогою яких Росія завдавала ударів по населених пунктах України та її цивільній інфраструктурі. І саме Gray Eagles надаються до цього.
"Операційні характеристики цієї системи – доступність, летальність, живучість і можливість експорту – доповнюють наявні системи озброєнь, які використовують українці", – йдеться в листі.
Навчання українців на MQ-1C займе лише 27 днів, пишуть сенатори.
Українська сторона тривалий час просить США передати багатоцільові безпілотники Gray Eagle MQ -1C, оснащені ракетами Hellire. Один дрон може нести чотири такі ракети й летіти на висоті понад 8 кілометрів протягом майже 30 годин. Проте у Вашингтоні не раз відповідали відмовою, пояснюючи, що безпілотник містить високотехнологічне радіо- та розвідувальне обладнання, яке в разі потрапляння до Росії під час бойових дій може становити загрозу безпеці США.
- Втім 14 листопада телеканал CNN повідомив, що американський оборонний сектор розглядає можливість модифікувати безпілотник Gray Eagle. Таким чином можна буде зняти потенційну небезпеку втрати чутливих технологій і отримати змогу передати його Україні
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