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Головна Війна з Росією Американський дипломат Брайза пояснив, що насправді прикриває Росія й Туреччина зерновою угодою
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Американський дипломат Брайза пояснив, що насправді прикриває Росія й Туреччина зерновою угодою

16 вересня, 2023 субота
14:00
Війна з Росією Реджеп Ердоган та Путін

Ексрадник держсекретаря США Метью Брайза зазначив, що зернова угода є прикриттям для угоди між Туреччиною, Росією і Болгарією щодо транспортування більших обсягів російського газу

Про це він сказав в програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Ердоган висловив упевненість, що зернову угоду буде досягнуто. Він також наполягає на тому, щоб Росії дозволили експортувати або, щоб її Сільськогосподарський банк був знову підключений до системи Swift. Щоб страхувалися судна, які перевозять російську сільськогосподарську продукцію через Чорне море. Насправді Росія хоче транспортувати свій аміак через трубопровід, який проходить через Україну. РФ вишукує будь-який привід, щоб спробувати послабити режим санкцій. Поки що США та союзники не погоджуються на це", - наголосив Брайза.

За словами дипломата, Єврокомісія лише готується проводити слідство щодо транспортування більших обсягів російського газу дном Чорного моря через "Турецький потік".

"Зернова угода є своєрідним прикриттям для угоди між Туреччиною, Росією і Болгарією про транспортування більших обсягів російського газу дном Чорного моря через "Турецький потік", а потім через Болгарію так званим "Балканським потоком" до Сербії та Угорщини. Все це робиться дуже тихо і з порушенням законодавства ЄС. Розслідувати це незабаром візьметься Європейська комісія", - підкреслив Брайза.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно  продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

25 серпня президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. Політики, зокрема, обговорили "зернову угоду". Фідан заявив, що Анкара не бачить "жодної альтернативи" Чорноморській зерновій ініціативі – початковій угоді щодо зерна, яку Україна та Росія уклали за посередництва ООН та Туреччини.

4 вересня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган за підсумками зустрічі з очільником РФ Володимиром Путіним висловив сподівання на досягнення в короткі терміни домовленості щодо чорноморської зернової ініціативи

Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна передала Туреччині пропозицію щодо продовження роботи "зернового коридору" без участі Росії, але остаточної відповіді наразі не отримала.

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Реджеп Ердоган
Студія Захід з Антоном Борковським
санкції ЄС проти Росії
Чорне море
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