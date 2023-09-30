"Американці - молодці, вони заплутують наших ворогів": Безсмертний про рішення США надати ATACMS Україні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я думаю, що багатьох здивувало, що ATACMS, як говорили, будуть, потім – не будуть, а потім - знов будуть, але не такі. Якщо ми з вами подивимося на F-16, Abrams, HIMARS, то не було такого випадку, щоб отак сказав і все поїхало. Воно або вже приїхало і про нього починали говорити, або воно з’явиться ще не скоро. У цьому випадку американці - молодці, адже вони дають можливість нашим ворогам блудити у цих речах як завгодно. І вони цією інформацією настільки заплутують, у тому числі й Кремль, що ті не знають, як реагувати. Якось ми з вами вживали формулу: постачання всіх видів озброєння – це питання часу, яке залежить насправді від ситуації на лінії фронту, від рівня підготовки військ, фахівців і від логістики. Тому що всі розуміють: нащо постачати, коли немає кому це використати. Але якщо і використовувати, то немає як його обслуговувати", - зауважив дипломат.

Роман Безсмертний резюмував, що постачання військової допомоги Україні має бути реалізоване, але все це має ціну – загибель військових на фронті. І це те, що, безумовно, тисне на необхідність прискорення і збільшення військової допомоги Україні.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на постачання в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Згодом The Wall Street Journal поінформувало, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо зазначив, що Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США.

7 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності ATACMS для ЗСУ.

Вже у вересні стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.

Також повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами.

15 вересня The Wall Street Journal писав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі.

22 вересня під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS

26 вересня у Defence Express розказали, коли й скільки Україна може отримати ракет ATACMS.

28 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що надання Україні ракет дальнього радіуса дії обговорювали під час зустрічі президент Володимир Зеленський, очільник США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц минулого тижня.