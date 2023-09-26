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У Defence Express розказали, коли й скільки Україна може отримати ракет ATACMS

26 вересня, 2023 вiвторок
22:31
Війна з Росією

Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defence Express, вважає, що скоріш за все ATACMS увійдуть до чергового пакету військової допомоги від США як якесь високоточне озброєння

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я ще не зустрічав інформації, що вже йде передача ракет ATACMS. Скоріше повірю у те, що передача цих ракет буде супроводжуватися заявою Пентагону, що під час чергового пакету військової допомоги буде передане якесь високоточне озброєння. Тобто за таким стандартним формулюванням і будуть ховатися ATACMS. А офіційно визнають передачу, коли з'являться уламки з серійними номерами. Та сама ситуація, яка була з протирадіолокаційними ракетами HARM. До речі, ракети HARM передавалися офіційно як протирадіолокаційні засоби. І вже коли все стало зрозумілим і були підтвердження фото, от тоді США і визнали передачу цих ракет. Мені здається, так буде і відносно ATACMS", - пояснив головний редактор Defence Express.

Олег Катков зауважив, що очільник ГУР МО Буданов сказав в одному з інтерв'ю, що мова має йти не про сотню ракет ATACMS. Бо сотня нічого не змінить, змінять сотні таких ракет.

"Однак є таке поняття як граничний ресурс цих ракет у США. Зазначу, що Україні потрібні конкретні ATACMS - з дальністю 300 км та касетною бойовою частиною. За розсекреченим звітом Пентагону від 2007 року було оголошено, що на той рік у США було близько 500 таких ракет. Річ у тім, що виробництво цих ракет припинилося у 2003 році. Відповідно, з 2007 року їх точно більше не стало. Тому, умовно півтисячі ракет і є тим граничним ресурсом, який мають у розпорядженні США", - зауважив Катков.

Військовий експерт додав, що у будь-якої зброї, а особливо у ракет, є певні строки експлуатації. А строк експлуатації ATACMS складає 10 років. Через 10 років ракета йде на пересипання твердопаливного двигуна, на обслуговування, заміну електронних компонентів, тобто відбувається обслуговуючий ремонт для підвищення строків експлуатації.

"Будемо сподіватися, що у США проводилися відповідні роботи й залишилося майже півтисячі ATACMS у касетному виконанні з дальністю до 300 км, і що ці ракети поступово будуть передаватися Україні", - резюмував пан Олег.

Що відомо про відправлення ATACMS Україні

19 квітня Сполучені Штати Америки оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні розміром $325 мільйонів, у який увійдуть снаряди для HIMARS та артилерії.

Наприкінці травня представники Конгресу США вже закликали Байдена відправити в Україну згадані ракети. У листі, адресованому президенту США, лідери двопартійної Гельсінської комісії закликали Білий дім дати дозвіл на постачання в Україну американської армійської тактичної ракетної системи (ATACMS).

10 червня члени обох партій нижньої палати конгресу США представили резолюцію, в якій міститься заклик до Джо Байдена передати Україні ATACMS. А 21 червня комітет палати представників із закордонних справ підтримав резолюцію до Байдена із закликом негайного надати Україні ATACMS.

Згодом The Wall Street Journal поінформувало, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.

Видання WP повідомило, що США не мають достатньої кількості ракет ATACMS для того, щоб передати їх Україні

Головний редактор видання Defense Express Олег Катков в ефірі Еспресо зазначив, що Україні потрібні саме касетні ракети ATACMS, але не факт, що вони є у США.

7 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном та наголосив на необхідності ATACMS для ЗСУ.

Вже у вересні стало відомо, що США можуть передати ракети Україні у наступних пакетах допомоги.

Також повідомлялось, що адміністрація Байдена близька до того, щоб схвалити постачання Україні ракет більшої дальності, які відразу оснащені касетними боєприпасами.

15 вересня The Wall Street Journal писав, що Україна близька до того, щоб отримати від США ракети ATACMS вже цієї осені.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен, заявив, що українські військові використовуватимуть американські ракети так, як вони вважають самі.

22 вересня під час переговорів президент США Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що Україна отримає невелику кількість ракет ATACMS

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