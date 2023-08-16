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Андрій Пащук приступив до виконання обов’язків директора Бюро економічної безпеки

16 серпня, 2023 середа
16:25
Суспільство БЕБ, Бюро економічної безпеки

У середу, 16 серпня, новообраний директор Бюро економічної безпеки (БЕБ) Андрій Пащук узявся до виконання своїх обов'язків

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Зазначається, що Пащук працює у Бюро з листопада 2022 року. Його призначили як переможця конкурсу на зайняття вакантних посад штатних працівників БЕБ, що мають спеціальні звання.

Наразі новообраний директор здійснюватиме загальну координацію і контролюватиме діяльність центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ.

Також Пащук забезпечуватиме виконання усіх інших завдань, передбачених Законом України "Про Бюро економічної безпеки України".

Що відомо про Бюро економічної безпеки

БЕБ зʼявилося у травні 2021 року. Головною метою створення органу було зменшити тиск правоохоронців на бізнес та знизити кількість обшуків. Реформа анонсувалася для того, аби припинити старі методи переслідування бізнесу владою – безпідставні перевірки, тиск кримінальними справами. До реформи за економічну безпеку відповідало одразу кілька органів: СБУ, Національна поліція, Податкова міліція Державної фіскальної служби. 

У серпні 2021-го БЕБ очолив Вадим Мельник, який до бюро був головою податкової міліції. Він переміг у відкритому конкурсі, обійшовши 48 інших кандидатів.

У жовтні 2022 року народні депутати з фінансового та правоохоронного комітетів визнали роботу органу незадовільною і звинуватили керівника БЕБ у провалі реформи. Парламентська комісія отримала низку скарг від бізнесу на незаконний тиск БЕБ, зокрема  на незаконний арешт майна, блокування роботи підприємств без проведення належного розслідування, або навпаки відсутності таких розслідувань. Фіксували й випадки хабарництва детективів БЕБ.

11 квітня 2023 року Кабмін звільнив з посади директора БЕБ Вадима Мельника. На його посаду тимчасово виконувати обовʼязки призначили Едуарда Федорова

У травні журналісти Bihus.info у розслідуванні розповіли, що новий  виконувач обов'язків директора Бюро економічної безпеки Едуард Федоров володіє масштабним сімейним бізнесом, бенефіціарами якого є дружина та батьки чиновника

21 липня на Еспресо.TV вийшов спецматеріал "Ефективність роботи БЕБ: тиск на бізнес та збагачення родини Едуарда Федорова".

14 серпня відповідним наказом був звільнений очільник Бюро Федоров, який почав виконання повноважень директора 17 квітня 2023 року. Як з'ясувалося, він пішов у щорічну оплачувану відпустку і станом на 31 липня з відпустки в.о. директора не з’явився на роботу, а відразу пішов на лікарняний. Також у відпустку, а згодом на лікарняний пішов і його перший заступник Віталій Гагач. 

Україна
Економіка
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