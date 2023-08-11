Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Нардеп: Керівництво Бюро економічної безпеки звільнено

Нардеп: Керівництво Бюро економічної безпеки звільнено

11 серпня, 2023 п'ятниця
21:38
Економіка БЕБ, Бюро економічної безпеки

Попереднє керівництво Бюро економічної безпеки звільнено, а тимчасовим виконувачем обов'язків директора БЕБ став Андрій Пащук

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела.

"Так, декілька джерел підтвердили: попереднє керівництво БЕБ звільнено. Т.в.о. – Пащук Андрій. Звичайно, без конкурсу і все таке", – написав він у телеграм-каналі. 

Раніше народний депутат повідомляв, що понад місяць тому відповіді від БЕБ почав підписувати інший заступник (не т.в.о. голови БЕБ). Як з'ясувалося, Едуард Федоров, який 17 квітня почав виконання повноважень директора, пішов у щорічну оплачувану відпустку. Станом на 31 липня з відпустки в.о. директора не з’явився на роботу, а відразу пішов на лікарняний. 

Також у відпустку, а згодом на лікарняний пішов і його перший заступник Віталій Гагач. 

Андрій Пащук, який з 5 липня 2023 року обіймає посаду заступника директора БЕБ, з моменту відпустки Федорова підписує документи, як в.о. керівника.

За словами народного депутата, пан Пащук працював з 1997 до 2017 року на оперативних та керівних посадах в правоохоронних органах. А з 2012 року – у МВС, заступником начальника управління Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Що відомо про Бюро економічної безпеки

  • БЕБ зʼявилося у травні 2021 року. Головною метою створення органу було зменшити тиск правоохоронців на бізнес та знизити кількість обшуків. Реформа анонсувалася для того, аби припинити старі методи переслідування бізнесу владою – безпідставні перевірки, тиск кримінальними справами. До реформи за економічну безпеку відповідало одразу кілька органів: СБУ, Національна поліція, Податкова міліція Державної фіскальної служби. 

  • У серпні 2021-го БЕБ очолив Вадим Мельник, який до бюро був головою податкової міліції. Він переміг у відкритому конкурсі, обійшовши 48 інших кандидатів.

  • У жовтні 2022 року народні депутати з фінансового та правоохоронного комітетів визнали роботу органу незадовільною і звинуватили керівника БЕБ у провалі реформи. Парламентська комісія отримала низку скарг від бізнесу на незаконний тиск БЕБ, зокрема  на незаконний арешт майна, блокування роботи підприємств без проведення належного розслідування, або навпаки відсутності таких розслідувань. Фіксували й випадки хабарництва детективів БЕБ.

  • 11 квітня 2023 року Кабмін звільнив з посади директора БЕБ Вадима Мельника. На його посаду тимчасово виконувати обовʼязки призначили Едуарда Федорова

  • У травні журналісти Bihus.info у розслідуванні розповіли, що новий  виконувач обов'язків директора Бюро економічної безпеки Едуард Федоров володіє масштабним сімейним бізнесом, бенефіціарами якого є дружина та батьки чиновника

  • 21 липня на Еспресо.TV вийшов спецматеріал "Ефективність роботи БЕБ: тиск на бізнес та збагачення родини Едуарда Федорова" 


 
Читайте також:
Мірча Луческу
11 серпня, 2023 п'ятниця
Луческу розкритикував Ярмоленка після поразки "Динамо" від "Аріса"
На фото: затримання
10 серпня, 2023 четвер
Правоохоронці запобігли замовному вбивству місцевого депутата Вінниччини. Син ексрегіонала отримав підозру
Дмитро Кулеба
10 серпня, 2023 четвер
Після виведення військ з України переговори з Росією можливі, але не з Путіним, – Кулеба
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.97
    Купівля 36.97
    Продаж 37.68
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
11 серпня
22:36
кіно, кінотеатр
В Індії компанії дають працівникам вихідний, щоб подивитися новий фільм
22:20
на фото: руйнування
Армія РФ артилерією вдарила по Єлизаветівці на Донеччині: є загибла та поранений
22:13
МАГАТЕ
МАГАТЕ оголосило переможців конкурсу коміксів "Насіння у Космосі"
22:11
вибух на оптико-механічному заводі
У РФ заарештували техдиректора компанії, на складі якої стався вибух 9 серпня
22:10
Дмитро Медведєв
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 11 серпня
21:40
Руслан Малиновський, "Марсель", Ліга 1, чемпіонат Франції
Тренер "Марселя" відкрито заявив, що не розраховує на Малиновського
21:25
Нова військова форма для жінок
Збитки на 35 млн грн: директора швейної фабрики підозрюють у постачанні неякісної форми для ЗСУ. В Міноборони відреагували
21:11
Ексклюзив
Українські артилеристи вперше не скаржаться на нестачу боєприпасів, - військовослужбовець ЗСУ Фірсов
20:57
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
Коли правоохоронці паплюжать мою репутацію, вони роблять погано Україні, - Жеваго
20:56
Оновлено
евакуація
З Куп'янського району Харківщини планують евакуювати близько 12 тис. жителів
20:49
Україна почала переговори з Великою Британією щодо безпекових гарантій
20:45
Перетин кордону
Уряд дозволив виїжджати за кордон військовозобов'язаним, рідні яких загинули або зникли безвісти під час АТО
20:27
Октокоптер R18
Кабмін виділив 200 млн грн для української розвідки: на що підуть гроші
20:17
Ексклюзив
Костянтин Жеваго
"Звичайний популізм та некомпетентність": Жеваго заявив, що не перебуває під санкціями в Україні
20:16
Дмитро Кулеба
Кулеба закликав партнерів якомога швидше надати Україні Taurus і ATACMS
20:09
Неймар
Неймар домовився про трансфер у "Барселону", - ЗМІ
20:08
сирія бойовики
У Сирії бойовики ІДІЛ напали на автобус із солдатами: щонайменше 20 загиблих
20:07
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Коли Лобода перестане лізти в душу українцям? 
19:47
Нікополь
Росіяни вдарили по Нікополю з артилерії: поранена жінка
19:46
ЗСУ
На Куп’янському напрямку армія РФ не мала успіхів у наступі в районі Синьківки та Іванівки, - Генштаб
19:28
Обіцяв допомогу в оформленні липової інвалідності: в Києві на хабарі $5 тис. викрили військового
19:27
Президент України Володимир Зеленський
Саміт Україна - Африка, "зернова угода" та Формула миру: Зеленський провів розмову з президентом Замбії
19:11
Ексклюзив
депортація дітей
Росія використовує викрадених українських дітей як заручників, - правозахисник Павліченко
19:02
Михайло Фрідман
США ввели санкції проти співзасновників "Альфа-Груп" Фрідмана й Авена
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 534 дня війни: У ГУР натякнули на ще більше атак на Москву, а ЗСУ на Таврійському фронті успішно просуваються вперед
18:58
Український рятувальник
Українські рятувальники вирушили у Словенію, яка потерпає від повені
18:26
Огляд
Відшукати …" золото Песиголовця": що подивитися на вихідних
18:26
Глеб Михайличенко
Два українські актори переїхали до російського Саранська і заснували там кіношколу
18:25
ВІЛ-інфекція
У Києві зоомагазин звільнив дівчину через ВІЛ-позитивний статус
18:23
електронна сигарета
Потрібен документ: в Україні затвердили порядок ідентифікації віку на сайтах з продажу е-сигарет
18:08
OPINION
Ігор Гулик
Точка вини
18:03
українські морські піхотинці
Близько 900 українських морпіхів завершили навчання у Британії
17:43
Богдан Лєднєв
"Дніпро-1" заплатив 500 тис. євро за трансфер футболіста "Динамо", - ЗМІ
17:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
17:28
Ексклюзив
Володимир Горбач
Ердоган доб'ється капітуляції Путіна щодо зерна, - політаналітик Горбач
17:23
"Реал", Андрій Лунін
Анчелотті чітко висловився про майбутнє Луніна після жахливої травми основного воротаря "Реала"
17:01
До $5 тис. за виїзд: СБУ викрила три канали втечі ухилянтів за кордон і затримала організаторів
16:59
Артем Довбик, "Жирона"
"Жирона" заявила Довбика і Циганкова на стартовий матч Ла Ліги
16:58
Києво-Печерська лавра
У Києво-Печерській лаврі парафіяни московської церкви забарикадувалися в кількох корпусах монастиря
16:56
ЗСУ, ремонт військової техніки
В Україні спростили імпорт комплектуючих для військової техніки. Що змінилося
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV