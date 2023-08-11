Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк з посиланням на власні джерела.

"Так, декілька джерел підтвердили: попереднє керівництво БЕБ звільнено. Т.в.о. – Пащук Андрій. Звичайно, без конкурсу і все таке", – написав він у телеграм-каналі.

Раніше народний депутат повідомляв, що понад місяць тому відповіді від БЕБ почав підписувати інший заступник (не т.в.о. голови БЕБ). Як з'ясувалося, Едуард Федоров, який 17 квітня почав виконання повноважень директора, пішов у щорічну оплачувану відпустку. Станом на 31 липня з відпустки в.о. директора не з’явився на роботу, а відразу пішов на лікарняний.

Також у відпустку, а згодом на лікарняний пішов і його перший заступник Віталій Гагач.

Андрій Пащук, який з 5 липня 2023 року обіймає посаду заступника директора БЕБ, з моменту відпустки Федорова підписує документи, як в.о. керівника.

За словами народного депутата, пан Пащук працював з 1997 до 2017 року на оперативних та керівних посадах в правоохоронних органах. А з 2012 року – у МВС, заступником начальника управління Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України.

Що відомо про Бюро економічної безпеки

БЕБ зʼявилося у травні 2021 року. Головною метою створення органу було зменшити тиск правоохоронців на бізнес та знизити кількість обшуків. Реформа анонсувалася для того, аби припинити старі методи переслідування бізнесу владою – безпідставні перевірки, тиск кримінальними справами. До реформи за економічну безпеку відповідало одразу кілька органів: СБУ, Національна поліція, Податкова міліція Державної фіскальної служби.

У серпні 2021-го БЕБ очолив Вадим Мельник, який до бюро був головою податкової міліції. Він переміг у відкритому конкурсі, обійшовши 48 інших кандидатів.

У жовтні 2022 року народні депутати з фінансового та правоохоронного комітетів визнали роботу органу незадовільною і звинуватили керівника БЕБ у провалі реформи. Парламентська комісія отримала низку скарг від бізнесу на незаконний тиск БЕБ, зокрема на незаконний арешт майна, блокування роботи підприємств без проведення належного розслідування, або навпаки відсутності таких розслідувань. Фіксували й випадки хабарництва детективів БЕБ.