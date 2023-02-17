Антикорупційна система України - одна з найпотужніших в Європі, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що антикорупційна система України є однією з найпотужніших серед країн Європи
Про це він повідомив на Мюнхенській конференції з безпеки в етері телеканалу "Еспресо"
"Я думаю, що глибинної корупції в Україні немає. Багато що змінила ця війна. Ця війна знищила багато корупційних схем в Україні. Також багато, хто втік з нашої держави. Якщо відверто, чимало людей залишились з окупантами з власної волі. Такої інформації дуже багато", - зазначив Зеленський.
Президент зауважив, що українське суспільство готове боротись проти корупції
"Наше післявоєнне суспільство не пробачить будь-які корупційні схеми в країні. Саме тому, я переконаний, що ми зможемо побороти корупцію в Україні. Разом з цим в нас є реформи та антикорупційна система. Наша антикорупційна система - одна з найпотужніших в Європі", - зазначив він.
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