Apple отримала патент на нову технологію: власники iPhone зможуть розблокувати свої пристрої за допомогою вуха
Корпорація Apple Inc. отримала патент на нову технологію, яка буде реалізована у бездротових навушниках AirPods
Про це повідомляє ProstoMob.
Зазначено, що у патентній заявці технологія фігурує під назвою "Система ідентифікації користувача за допомогою навушників".
Суть цієї функції у ідентифікації власників iPhone за індивідуальними особливостями вушної раковини. Видання пише, що кожне вухо має унікальну імпульсну характеристику, тому саме по ній бездротові навушники і "пізнаватимуть" свого власника.
Інженери компанії планують використовувати технологію для розблокування смартфона. Теоретично вона може прийти на зміну біометричному чи дактилоскопічному сенсору. Як один із варіантів, технологія може працювати з ними в тандемі.
Минулого тижня журналісти Appleinsider розповіли про новий патент Apple, пов'язаний з бездротовими навушниками AirPods. У документі йдеться про технологію активного шумоподавлення, що здатна реагувати на конкретних людей.
При зверненні до користувача родичів функція шумоподавлення автоматично деактивуватиметься. Для цього останнім достатньо назвати ключове слово.
- Компанія Apple заробила $123,9 млрд за квартал, який закінчився 25 грудня 2021 року.
- Apple підвищує ціни на застосунки в App Store на 20% внаслідок набуття чинності закону про оподаткування електронних послуг нерезидентів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.28
Купівля 28.28Продаж 28.65
-
EUR
Купівля 31.54Продаж 32.05
- Актуальне
- Важливе