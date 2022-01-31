Apple отримала патент на нову технологію: власники iPhone зможуть розблокувати свої пристрої за допомогою вуха

Про це повідомляє ProstoMob.



Зазначено, що у патентній заявці технологія фігурує під назвою "Система ідентифікації користувача за допомогою навушників".



Суть цієї функції у ідентифікації власників iPhone за індивідуальними особливостями вушної раковини. Видання пише, що кожне вухо має унікальну імпульсну характеристику, тому саме по ній бездротові навушники і "пізнаватимуть" свого власника.



Інженери компанії планують використовувати технологію для розблокування смартфона. Теоретично вона може прийти на зміну біометричному чи дактилоскопічному сенсору. Як один із варіантів, технологія може працювати з ними в тандемі.



Минулого тижня журналісти Appleinsider розповіли про новий патент Apple, пов'язаний з бездротовими навушниками AirPods. У документі йдеться про технологію активного шумоподавлення, що здатна реагувати на конкретних людей.



При зверненні до користувача родичів функція шумоподавлення автоматично деактивуватиметься. Для цього останнім достатньо назвати ключове слово.

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