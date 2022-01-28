Apple за квартал заробила $123,9 млрд

Про це пише CNBC.



Як відомо, дохід за цей квартал виявився на 11% більше у річному порівнянні, а чистий прибуток на акцію за квартал склав $2,10.



"Рекордні результати цього кварталу стали можливими завдяки нашій інноваційній лінійці продуктів і послуг", - сказав голова корпорації Apple Тім Кук.



Він розповів, що у компанії раді бачити підтримку від користувачів по всьому світу.



"Ми робимо все можливе, щоб зробити свій внесок у побудову кращого світу, неухильно просуваючись до нашої мети — звести до нуля вуглецевий слід компанії до 2030 року по всьому ланцюжку виробництва та протягом усього життєвого циклу наших продуктів, а також підтримуємо освіту, расову рівність та справедливість", - заявив голова компанії.



Зазначається про рекордний в історії компанії прибутку в категоріях iPhone, Mac, електроніка та сервіси.



"Неймовірно стійкий попит на наші нові продукти від покупців, а також двозначні значення зростання доходів від сервісів дозволили досягти рекордного зростання нашої бази користувацьких пристроїв і результати допомогли нам повернути акціонерам близько 27 мільярдів доларів протягом кварталу, оскільки ми залишаємося вірними нашій меті – досягненню нейтрального балансу між боргами та готівковим грошовим потоком компанії", - сказав фінансовий директор Apple Лука Маестрі.



Рада директорів Apple оголосила про виплату дивідендів у розмірі $0,22 на акцію.



Дивіденди будуть виплачені 10 лютого 2022 року чинним акціонерам на момент закриття реєстру наприкінці дня 7 лютого.

Нагадаємо, що Apple стала першою в історії компанією, яка досягла капіталізації у $3 трлн.

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