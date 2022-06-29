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Арахамія обговорив із мільярдером Бренсоном будівництво нової "Мрії"

29 червня, 2022 середа
20:46
Україна

Проєкт будівництва нового літака "Мрія", а також наші перспективи співпраці в космічній сфері обговорювали Давід Арахамія з британським мільярдером Річардом Бренсоном, який 29 червня відвідав Гостомель

Про це Арахамія розповів на власному телеграм-каналі.

"Російські окупанти можуть знищити що завгодно, але Мрію – ніколи. Тому ми вже зараз опрацьовуємо проєкт будівництва нового літака, який після війни поставить ще багато рекордів. Але будучи вже оновленим, на базі сучасного, цифрового обладнання, що дозволить "Мрії" стати ще сильнішою. Це питання, а також наші перспективи співпраці в космічній сфері, сьогодні обговорювали з Річардом Бренсоном", – написав Давід Арахамія.

За словами депутата, Бренсон висловив готовність допомагати всім, чим зможе.
"Він був приємно приголомшений нашим оптимізмом і тим, що навіть у такі важкі хвилини ми думаємо про те, як здійснити стрибок в авіакосмічному будівництві", – зазначив Арахамія.

  • Нагадаємо, Річард Бренсон, засновник корпорації Virgin Group, 29 червня відвідав Гостомель на Київщині. Саме тут російські загарбники в перші дні війни знищили найбільший український літак "Мрія", який встановив понад 200 світових рекордів..
  • Раніше Бренсон висловлював підтримку Україні, а 4 березня заявив, що Росія повинна відчути всю силу економічної та соціальної ізоляції через повномасштабне вторгнення в Україну.

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Київщина
війна з Росією
Гостомель
Мрія
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