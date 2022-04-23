Арестович: на Херсонщині ЗСУ знищили командний пункт, де перебували 50 офіцерів окупантів
На Херсонщині Збройні сили України знищили командний пункт, в якому перебувало 50 офіцерів РФ
Про це розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну.
"Накрили передовий командний пункт армійського рівня в Херсонській області. Це крутіше Чорнобаївки буде. Там було близько 50 старших російських офіцерів. Доля їх невідома, але гадаю, сумна. Вибухало довго. Передовий командний пункт. Як би ще один вбитий командувач армією не додався", - сказав Арестович.
- Раніше Арестович заявив, що Росія скасувала штурм "Азовсталі", щоб підсилити війська на Донбасі
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