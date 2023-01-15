Арестович просуває наративи та тези Кремля, - експертка з комунікацій

Про це в ефірі Еспресо заявила комунікаційна експертка Оксана Байло.

"В останньому інтерв'ю Арестовича (Youtube-каналу Ходят Слухи, - ред.) пролунали наративи російської пропаганди. Це дуже небезпечна річ, коли ми це чуємо від людини, яка представляє Офіс президента та має велику армію прихильників серед українців і має довіру", - наголосила вона.

За словами Байло, він зараз просуває дуже небезпечні наративи, які один в один звучать як на російських каналах.

"З найнебезпечнішого, що він сказав у інтерв'ю - це історія, яка є чистою дистильованою пропагандою щодо української мови. Ніби три західних регіони нав'язували сходу свої наративи. Це прям з методички російської пропаганди саме. Це ті ж тези. Він також сказав, що мовний закон, на який довго чекали українці, ідіотський і майже прямо говорив, що російська має бути формально чи неформально другою. Сказати про нібито якесь пригнічення російськомовних. Це дуже небезпечні наративи, які ми постійно чуємо від Кремля за їхніми методичками", - підсумувала експертка.

У суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 60 людей, 12 загиблих і повністю знеструмлено один з районів міста.

Ввечері 14 січня Олексій Арестович у прямому етері на ютубі заявив, що трагедія у Дніпрі - результат роботи української ППО. Після цього російські ЗМІ та пропагандисти почали тиражувати цю фейкову інформацію.

Повітряні Сили ЗСУ спростували фейк, що трагедія у Дніпрі - результат роботи ППО.